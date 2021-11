„Die Hoffnung ist gestorben“: Lockdown lastet schwer auf den Marktoberdorfern

Die Menschen in Marktoberdorf scheinen pandemiemüde zu sein. Es herrscht Enttäuschung, Wut und Unverständnis. Ein Stimmungsbild vom ersten Tag des Lockdowns.

26.11.2021 | Stand: 18:30 Uhr

Der Lockdown lastet durchaus schwer auf den Marktoberdorfern. Zumindest bei etlichen, die am Freitag auf dem Wochenmarkt unterwegs sind. Im Gespräch erkennen sie zwar die Notwendigkeit strengerer Regeln angesichts voller Intensivstationen und Inzidenzen über 1000 ein. Aber es verfestigt sich der Eindruck: Es herrscht Pandemiemüdigkeit. Ein Stimmungsbild von Tag eins des Lockdowns.

Marktoberdorferin befürwortet eher eine flächendeckend geltende 2G-Plus-Regel

„Man wird mutlos, wenn Hygienekonzepte und selbst die Impfung am Ende nichts bringen“, sagt Claudia Staud aus Marktoberdorf. Doch so schlimm der Lockdown sei, „es gehört dazu, das auszuhalten“, sagt die 54-Jährige. Die Zahlen müssten irgendwie wieder nach unten gehen. Felix Hoffmann aus Marktoberdorf ist dagegen wütend. „Es kann nicht sein, dass wir nun alle unter dem Egoismus Einzelner leiden“, sagt der 39-Jährige mit Blick auf viele ungeimpfte Ostallgäuer. Spätestens als sich abzeichnete, dass die Impfquote im Allgäu niedrig bleibe, hätte es von Seiten der Politik strengere Regeln geben müssen.

Zum Beispiel in Form der 2G-Plus-Regel. Flächendeckend in allen Bereichen. „Das würde den Druck auf Ungeimpfte stark erhöhen“, sagt eine Marktbesucherin, die ihren Namen nicht in der Zeitung lesen möchte. „Die meisten Menschen in meinem Umfeld würden lieber die lästigen Tests in Kauf nehmen, als zuhause zu sitzen.“ Dieser Lockdown führe ihrer Meinung nach nicht dazu, dass sich mehr Menschen impfen lassen. Es bestrafe diejenigen, die pflichtbewusst waren und sich piksen ließen.

„Eine Katastrophe“, sagt ein Marktoberdorfer Hotel- und Restaurantbesitzer

Auch Thomas Blochum, Inhaber der Speisemeisterei und des Hotels „Zum Hirsch“ in der Marktoberdorfer Innenstadt kann nur den Kopf über die Regeln schütteln. „Eine Katastrophe“, sagt er. Dass es wieder die Gastronomie und Hotellerie treffe, mache ihn fertig. „Das ist ungerecht.“ Im Privaten könnten sich geimpfte und genesene Menschen ohne Einschränkungen treffen – in der Gastronomie sei nicht einmal 2G-Plus erlaubt. Er geht nicht davon aus, dass er Hotel und Restaurant vor Weihnachten wieder öffnen könne. Nach allem, was er im vergangenen Lockdown erlebt habe, sei „die Hoffnung gestorben.“

Lesen Sie auch: