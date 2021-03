Schüler müssen wieder zuhause lernen

Wegen der Inzidenz über 100 am Freitag gibt es in der kommenden Woche nur noch Notbetrieb in Kitas. Auch für Schüler gibt es wieder Änderungen.

20.03.2021 | Stand: 05:45 Uhr

In der letzten Woche vor den Osterferien dürfen im Ostallgäu nur die wenigsten Schüler in ihre Klassenzimmer. Da der maßgebliche Wert für die 7-Tage-Inzidenz, den das Robert-Koch-Institut ermittelt, im Ostallgäu am Freitag bei 148 Covid-Fällen je 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche lag, findet der Unterricht in der Regel in Distanz statt. In Kindertagesstätten gibt es lediglich eine Notbetreuung.

Entscheidung immer am Freitag

Jeweils am Freitag entscheiden die Behörden aufgrund der Pandemie-Lage, welche Regelung in der kommenden Woche für den Unterricht gilt. Während in Kaufbeuren Kinder bei einem Inzidenzwert von 85,6 weiter zur Schule kommen dürfen, müssen die Kinder daheim bleiben, die Schulen im Ostallgäu besuchen. Lediglich in den Abschlussklassen findet Präsenzunterricht statt, soweit 1,5 Meter Mindestabstand gewährleistet ist. (Lesen Sie auch: Zurück im Lockdown: Diese Regeln gelten jetzt im Ostallgäu und im Unterallgäu)

Kitas müssen schließen

Kindertageseinrichtungen, Kinderpflegestellen und organisierte Spielgruppen müssen wieder schließen. Eine Betreuung wird nur im Notbetrieb angeboten. Dieses Angebot können Eltern nutzen, die keine Möglichkeit haben, während der Erwerbstätigkeit ihre Kinder anders betreuen zu lassen oder bei denen Behörden die Betreuung empfehlen. Jedoch müssen diese Kinder symptomfrei sein und dürfen nicht Kontakt zu Erkrankten haben oder selbst unter Quarantäne stehen.

