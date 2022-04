Nervöse Märkte – verunsicherte Verbraucher: Wie beeinflussen die Weltkrisen die Marktoberdorfer Industrie?

Wie der Krieg in der Ukraine, die Pandemie und ein verstopfter Welthafen Betriebe in Marktoberdorf beeinträchtigen. Sie kämpfen mit einer Vielzahl an Problemen.

28.04.2022 | Stand: 18:26 Uhr

Explodierende Energiepreise infolge des Ukraine-Kriegs, angespannte Lieferketten durch den Krieg, die Pandemie oder auch den blockierten Shanghaier Hafen. All das macht der Industrie in der Region zu schaffen. Wie sehr? Die Redaktion hat bei Marktoberdorfer Firmenchefs nachgehakt. (Lesen Sie auch: Die globale Lieferkrise wirft ihren Schatten auf die Ostallgäuer Wirtschaft.)

