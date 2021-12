Corona: Wieder mehr Fälle im Ostallgäu - auch wenn die 7-Tage-Inzidenz leicht sinkt

Inzwischen gibt es 15.566 Coronafälle im Ostallgäu, 362 mehr als am Mittwoch. Außerdem sind in den drei Ostallgäuer Kliniken aktuell alle Intensivbetten belegt.

10.12.2021 | Stand: 11:46 Uhr

Die gute Nachricht bei der Ostallgäuer Corona-Lage lautet: Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis scheint langsam weiterzusinken: Innerhalb einer Woche wurden in Ostallgäu laut Robert-Koch-Institut (RKI) 638,4 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner gemeldet (Stand Freitagfrüh). Am Vortag lag die Inzidenz noch bei 687,8. Das heißt, die Sieben-Tage-Inzidenz im Ostallgäu liegt inzwischen weit unter dem Hotspot-Schwellenwert von 1.000.

In absoluten Zahlen steigen die Infiziertenzahlen im Ostallgäu weiter

In absoluten Zahlen steigen die Infiziertenzahlen allerdings täglich leicht weiter: Die Gesamtzahl der Corona-Fälle im Ostallgäu lag laut RKI am Freitagvormittag bei 15.566. Am Donnerstag waren es 15.447 Fälle, am Mittwoch laut LGL 15.204. Legt man die Ostallgäuer Gesamtbevölkerung von 141.907 Einwohnern zugrunde, beträgt die sogenannte Infektionsrate 10,97 Prozent. Insgesamt gab es im Landkreis laut RKI bislang 180 Todesfälle.

Laut Divi-Register sind im Ostallgäu keine Intensivbetten mehr verfügbar

Laut Divi-Intensivregister sind in den drei Ostallgäuer Kliniken in Kaufbeuren, Füssen und Buchloe derzeit keine freien Intensivbetten mehr verfügbar (Stand Donnerstag). Knapp die Hälfte dieser Betten ist demnach mit Corona-Patienten belegt. Sieben intensivmedizinisch behandelte COVID‑19 Patienten weist die Statistik aus, vier invasiv beatmete COVID‑19 Patienten.

Mit der Beleuchtungsaktion machen die Kliniken Ostallgäu-Kaufbeuren auf die aktuell extrem angespannte Situation in den Krankenhäusern aufmerksam. Kleines Bild: Landrätin Maria Rita Zinnecker. Bild: Klinikum Kaufbeuren

Landrätin: "Die Situation in den Ostallgäuer Kliniken ist dramatisch!"

Schon vor ein paar Tagen hatte Landrätin Maria Rita Zinnecker auf die dramatische Lage in den drei Krankenhäusern der Kliniken Kaufbeuren-Ostallgäu aufmerksam gemacht (wir berichteten). "Die Situation in den Krankenhäusern ist aufgrund der vielen schwerstkranken Corona-Patienten dramatisch", sagte Zinnecker im Interview. Alle Covid-Patienten auf den Intensivstationen seien, Stand Montag, ungeimpft.

"Es trifft auch vermehrt jüngere Patientinnen und Patienten"

Die Landrätin betonte zugleich: "Es trifft auch vermehrt jüngere Patienten, die sehr ernst erkranken und lange Zeit behandelt werden müssen. Um den Betrieb der Intensivstationen aufrecht erhalten zu können, wird von anderen Stationen Personal abgezogen." Das habe zur Folge, dass beispielsweise an einem Standort derzeit außer Notfällen gar keine Operationen mehr durchgeführt werden könnten.

