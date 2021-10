Coronavirus: Die Nervosität wächst an Schulen in Marktoberdorf

Derzeit gibt es an Schulen in Marktoberdorf noch wenig Corona-Fälle. Doch mit der Inzidenz steigt auch die Anspannung. Was Schulen für mehr Sicherheit tun.

26.10.2021 | Stand: 17:30 Uhr

Mit Blick auf die steigenden Corona-Zahlen wächst in Marktoberdorfer Schulen die Anspannung. Das Infektionsgeschehen ist jedoch an den Schulen derzeit noch nicht ausgeprägt. Nach Angaben des Staatlichen Schulamtes sind im Ostallgäu und der Stadt Kaufbeuren an Grund- und Mittelschulen jüngsten Zahlen zufolge 49 Kinder und Jugendliche infiziert. Gleichwohl erhöhen manche Schulen freiwillig die Zahl der Corona-Tests, um frühzeitig Infektionen feststellen zu können.

Noch keine ganze Klasse in Quarantäne

„Wir sind in Habachtstellung und versuchen größtmögliche Sicherheit zu erzeugen, indem wir viel, viel testen“, sagt etwa Jörg Schneider, Rektor der Grundschule St. Martin in Marktoberdorf. Seit dem 20. September wurden bei den vorgeschriebenen Pool-Tests 16 Kinder positiv auf das Coronavirus getestet. Laut Schneider gab es in dieser Zeit auch Klassen, in denen vier oder fünf Kinder positiv getestet worden waren. „Doch bis jetzt sind wir um die Quarantäne einer ganzen Klasse Gott sei Dank herumgekommen.“ Allerdings seien „viel mehr“ Kinder in Quarantäne als nur die positiv getesteten. Denn es gebe eben auch Fälle im häuslichen Umfeld, sagt Schneider.

Zusätzliche Tests an Schule in Marktoberdorf

Jedes der 223 Kinder in der Grundschule unterzieht sich zweimal wöchentlich einem PCR-Pool-Test. Zusätzlich hat die Schule auf freiwilliger Basis Selbsttests für alle Schüler eingeführt. „Wir wollen dem Virus eine zusätzliche Hürde bauen“, sagt Schneider. Insgesamt laufe das Testmanagement an der Schule gut. Und positiv wertet Schneider auch, dass der Präsenzunterricht bis jetzt aufrecht erhalten werden konnte. Doch mit Blick auf die im Landkreis stark gestiegenen Inzidenzwerte und die anstehende kalte Jahreszeit spricht Schneider von einer „insgesamt angespannten Situation“.

Schulamt Ostallgäu: Nicht viele Infektionen derzeit

Dies ist die Unsicherheit, mit denen die Schulen derzeit leben müssen. Man wisse eben nicht, wie sich die steigenden Inzidenzen auf die Zahl der Infektionen in den Schulen auswirke, sagt Andreas Roth, Leiter des Schulamtes Ostallgäu-Kaufbeuren. „Derzeit deuten die Zahlen nicht auf ein großes Infektionsgeschehen in den Schulen hin“, sagt Roth. Von den rund 9600 Schülern an den Grund- und Mittelschulen im Landkreis und der Stadt Kaufbeuren waren im Zeitraum vom 18. bis zum 25 Oktober 49 Kinder und Jugendliche positiv getestet.

Gymnasium Marktoberdorf: „Nur ein größerer Ausbruch“

Am Gymnasium Marktoberdorf war auch durchgehend Präsenzunterricht, sagt stellvertretender Schulleiter Thorsten Krebs. „Nur in einer achten Klasse gab es mit insgesamt fünf positiven Coronafällen einen größeren Ausbruch, der aber zum Glück keine weiteren Fälle nach sich zog“. Daher wurden alle achten Klassen dann täglich getestet, sagt Krebs.

Rund 600 der 770 Gymnasiasten würden sonst dreimal pro Woche in der Schule getestet. Das sind 1800 Testungen pro Woche. Geimpfte und Genesene seien von der Testpflicht ausgenommen, sagt Krebs. Die Tests führten bisher aber nur zwei- oder dreimal zu einem positiven Ergebnis. Gebe es einen Fall, gelte in der jeweiligen Klasse Maskenpflicht, „um Klassenquarantäne zu vermeiden“.

Gymnasium profitiert von fester Lüftungsanlage

Für die geringe Fallzahl macht Krebs die feste Lüftungsanlage verantwortlich, die fünfmal pro Stunde Luft austausche („nicht nur reinigt“) und so für Unterricht wie fast unter Frischluftbedingungen sorge. Mit Blick auf die Inzidenzen und den Winter sei aber auch am Gymnasium die Anspannung groß. „Wir wollen alle, dass kein weiterer Lockdown kommt“, sagt Krebs. Er wünscht sich daher eine höhere Impfquote in der Region. Denn die sei noch ausbaufähig.

27 Prozent der Infizierten im Ostallgäu sind Kinder

Rund 27 Prozent der Infizierten im Ostallgäu sind nach Angaben des Landratsamtes aktuell Kinder und Jugendliche. Damit liege die Inzidenz bei Kindern und Jugendlichen etwas höher als bei der Gesamtheit der Infizierten, sagt der Sprecher des Landratsamtes, Stefan Leonhart. Allerdings erhebe das Gesundheitsamt keine expliziten Zahlen zur Inzidenz bei Kindern und Jugendlichen.

Ostallgäu mit der höchsten Inzidenz

Im Landkreis ist der Inzidenzwert in den vergangenen Tagen sprunghaft angestiegen. So erreichte das Ostallgäu binnen einer Woche mit 261 Infektionen pro 100 000 Einwohner am Montag die höchste Sieben-Tage-Inzidenz im ganzen Allgäu. Stefan Leonhart, Sprecher des Landratsamtes Ostallgäu, erklärt die dynamische Lage so: „Es ist zu vermuten, dass der Anstieg auf die zunehmenden Lockerungen, die hohe Ansteckungsgefahr der Virusmutationen und die relativ geringe Impfquote zurückzuführen ist.“ Zweifach geimpft wurden im Landkreis Ostallgäu durch Hausärzte und in den Impfzentren bislang 109 711 Menschen, was laut Landratsamt einer Impfquote von 59,44 Prozent entspricht.

61 Fälle in Marktoberdorf

Die Corona-Infektionen verteilen sich auf den gesamten Landkreis. Insgesamt sind derzeit im Ostallgäu 485 Menschen positiv getestet. Als stark betroffen (über zehn Fälle pro 1000 Einwohner) gelten etwa die Gemeinden Wald mit 20 Fällen und Untrasried mit 18 Fällen. Für die Stadt Marktoberdorf sind derzeit 61 Fälle verzeichnet. In den Kindertagesstätten von Marktoberdorf sind derzeit nach Angaben der Stadt keine Corona-Fälle bekannt. Einzelne Mitarbeiterinnen befinden sich in Quarantäne.

