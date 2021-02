Covid-19: Nachschub beim Impfstoff bereitet im Ostallgäu Probleme

In Kaufbeuren und im Ostallgäu wurden bisher 1813 Personen geimpft. Senioren über 80 erhalten in der nächsten Woche einen Brief und können Termine buchen.

Von Vitalis Held

09.01.2021 | Stand: 09:42 Uhr

Ungeduldig hoffen auch viele Menschen im Ostallgäu darauf, endlich eine Covid-Impfung zu erhalten und damit vor einer Corona-Erkrankung geschützt zu sein. 1813 Personen in Kaufbeuren und im Ostallgäu erhielten seit dem Impfstart nach Weihnachten bereits die Spritze, also fast ein Prozent der Bevölkerung. Vorrangig wurden dabei Bewohner und Personal in Pflegeheimen immunisiert. Doch aktuell stockt der Nachschub: Im Landkreis wurde am Freitag eine neue Lieferung erwartet, für Kaufbeuren erwartet Oberbürgermeister Stefan Bosse erst am 19. Januar weiteres Vakzin.