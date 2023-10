Marktoberdorfer CSU-Chef fordert von seiner Partei Reformen: "Ein Weiter so darf es nicht geben."

Die Marktoberdorfer CSU-Spitze erkennt Fehler, die die AfD stark machten. Die Lehren aus der Landtagswahl und wie sich die Partei künftig positionieren sollte.

25.10.2023 | Stand: 18:00 Uhr

Zwar ging die CSU als Sieger aus der Landtagswahl, richtige Feierlaune wollte nach dem historisch schlechtesten Ergebnis (37 Prozent) aber nicht recht aufkommen bei den Christsozialen - weder auf Landes- noch auf kommunaler Ebene. Unmittelbar nach der Landtagswahl probte etwa im CSU-Ortsverband Kaufbeuren der konservative Flügel den Aufstand und löste einen Streit über die Frage aus, ob sich die Partei künftig mehr rechts positionieren müsse. Während der Burgfrieden In Kaufbeuren dahin ist, demonstriert der CSU-Ortsverband in Marktoberdorf Geschlossenheit. Allerdings heißt es auch hier von der Verbandsspitze: Ein weiter so dürfe es nach dieser Wahl nicht geben.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.