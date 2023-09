CSU-Ortsverband besucht Firma Knestel in Hopferbach

Der CSU Ortsverband Obergünzburg besucht die Firma Knestel Elektronik in Hopferbach. Knestel hat auch Wünsche an die Politik,

06.09.2023 | Stand: 15:30 Uhr

In die Welt von Hightech-Innovationen tauchten jetzt Mitglieder und Freunde des CSU Ortsverbands Obergünzburg bei einer Besichtigung der Firma Knestel Elektronik ein. Neben Einblicken in die Produktentwicklung, so heißt es in einer Mitteilung des Ortsverbandes, wurde auch über politische Themen wie die steuerliche Gleichbehandlung von Unternehmen diskutiert.

Die Firma Knestel Elektronik, vor über 40 Jahren von Anton Knestel gegründet, bekam 2010 Verstärkung durch Sohn Markus und die neu gegründete Firma Knestel Technologie mit neuen Zielmärkten und Strategien.

Die „jungen Wilden“ bauten in der Zwischenzeit neue Gebäude mit 4000 Quadratmetern nutzbarer Fläche Tür an Tür zu den „alten Hasen“. Dynamik-, Innovations- und Erfahrungsaustausch dieser Nachbarschaft führte laut Knestel in den vergangenen Jahren zu einer Vervierfachung der Mitarbeiterzahl in der Osterwalder Straße in Hopferbach.

Bürgermeister von Untrasried lobt familiengeführtes Unternehmen Knestel

Knestel entwickelt und produziert konkret seit 40 Jahren kundenspezifische elektronische und mechatronische Sonderlösungen. Die Besucherinnen und Besucher der Firma beeindruckte die breite Palette technologischer Expertise: Von Motor- und Maschinensteuerung über Leistungselektronik bis hin zur Bildverarbeitung, Gasanalytik und Nanopartikelmesstechnik. Nach eigenen Angaben bietet Knestel „maßgeschneiderte Lösungen in einer Vielzahl von elektrotechnischen und mechatronischen Bereichen“.

Untrasrieds Bürgermeister Alfred Wölfle betonte die Bedeutung individueller Lösungswege und Konzepte für den Erfolg des Unternehmens. Zudem lobte er die familiäre und menschliche Führung der Firma Knestel, die von Firmengründer Anton Knestel erfolgreich begonnen wurde und von Dr. Markus Knestel so weitergelebt werde.

Die Besucher waren insbesondere von zwei Hightech-Innovationen beeindruckt, die Knestel entwickelt und herstellt. Dazu zählt „uVida“, ein Start-Up Anbieter in der Atemgasanalyse für Gesundheit, Ernährung und Bewegung. Ebenso faszinierend fanden sie die Vorstellung von „planTection“, einer bedarfsgerechten Bewässerungstechnik, die laut Knestel angesichts der wachsenden Bedeutung des Wassermanagements von großer Relevanz ist. Ein politisches Thema, das die Firmenverantwortlichen ansprachen, war die steuerliche Ungleichbehandlung der kleinen und mittleren Unternehmen im Vergleich zu Konzernen. Die Besichtigungsteilnehmer von der CSU äußerten ihre Unterstützung für eine gerechtere Regelung auf europäischer Ebene. Geschäftsführer Knestel bedankte sich für den Besuch.