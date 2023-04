Der CSU-Ortsverband Leuterschach hat neu gewählt

Neuwahlen beim CSU-Ortsverband Leuterschach: Neben einem neuen Kassier ist auch ein neuer Stellvertreter gewählt worden. Die Wahlergebnisse gibt es hier.

19.04.2023 | Stand: 09:00 Uhr

Der CSU-Ortsverband Leuterschach hat bei seiner Hauptversammlung auf die vergangenen Monate zurückgeblickt. Vorsitzender Dieter Luitz berichtete vom Bier-Contest, der Weihnachtsfeier sowie zahlreichen Sitzungen der CSU auf Bezirks- und Kreisebene. Mit Blick auf die Landtagswahl im Oktober sei er der Meinung, dass Bayern eine starke CSU brauche, um weiterhin im Bundestag bestehen zu können.

Bürgermeister Hell freut sich auf Technologiezentrum in Marktoberdorf

Marktoberdorfs Bürgermeister Wolfgang Hell stellte in seinem Bericht die Herausforderungen der Stadt in den Themenbereichen Flüchtlinge, Corona-Pandemie und Ganztagsförderungsgesetz fest. Er freue sich auf das neue Technologietransferzentrum, das durch die Unterstützung von Angelika Schorer für Marktoberdorf genehmigt wurde. Auch für den Klimaschutz habe die Stadt Marktoberdorf noch einiges vor. So seien noch nicht alle Dachflächen mit einer PV-Anlage versorgt.

CSU-Ortsverband Leuterschach wählt neuen Kassier

Nach den Neuwahlen setzt sich der Vorstand der Leuterschacher CSU wie folgt zusammen: Dieter Luitz in seinem Amt als Vorsitzender bestätigt, ebenso die stellvertretenden Vorsitzenden Veronika Diepolder und Christoph Knestel. Als dritter Stellvertreter kommt Dominik Düthorn dazu. Manuel Schick löst den bisherigen Schatzmeister Georg Ritter ab. Schriftführerin bleibt Beatrix Düthorn, Digitalbeauftragter ist weiterhin Armin Brenner. Die gewählten Beisitzer sind Dominik Alberstetter, Markus Fichtl, Martin Vogler, Andrea Guggenmos, Niklas Bullinger, Max Eiband, Christian Ried und Josef Heiland. Als erster Delegierter in die Kreisvertreterversammlung wurde der langjährige Ortsvorsitzende Johann Heim gewählt.

Mit einem Geschenkkorb bedankte sich Luitz beim bisherigen Kassier Georg Ritter, der im Verein künftig neben Andreas Keller als Kassenprüfer tätig sein wird. Die bisherigen Kassenprüfer Fridolin Heim und Ludwig Epple erhielten ein kleines Präsent als Anerkennung für ihr langjähriges Mitwirken.