Damals Tschernobyl, heute der Krieg: Zwei Ukrainerinnen sind nach 30 Jahren wieder im Ostallgäu

15.07.2022

„Ich dachte, ich würde diese Mädchen nie wieder sehen.“ Waltraud Mair aus Bidingen kann es kaum glauben, als ihre beiden Schützlinge aus der Ukraine nach fast 30 Jahren wieder vor ihr stehen. Sie sind 1992 das erste Mal von Kiew nach Bidigen gekommen – für einen Erholungsurlaub nach der Tschernobyl-Katastrohpe. Nun mussten sie wegen des Krieges nach Deutschland fliehen. „Wir haben davon geträumt, wieder hier her zu kommen. Aber nicht unter diesen Umständen“, sagen die Frauen. Sie beide tragen den Namen Anja und werden von Mair liebevoll „die große und die kleine Anja“ genannt. (Lesen Sie dazu auch: Seit drei Monaten in Marktoberdorf: So geht es den Ukraine-Flüchtlingen heute)

"Leider haben wir uns aus den Augen verloren"

Nach der gemeinsamen Zeit auf dem Hof der Mairs 1992, hielten sie erst per Brief und dann per Mail den Kontakt nach Deutschland noch eine Weile aufrecht. Dann schwand er nach und nach: „Leider haben wir uns aus den Augen verloren. Wie das eben so ist, wenn man sich lange nicht sieht“, sagt Waltraud Mair.

Als die beiden Mädchen 1992 als Ferienkinder nach Deutschland kommen, kennen sie die Familie, bei der sie einquartiert werden, nicht. Sie kennen sich nicht einmal gegenseitig. Die „große Anja“ ist gerade zwölf, die „kleine Anja“ acht Jahre alt. „Das erste, was mir hier aufgefallen ist, war die Natur, das viele Grün, die Berge. Ich habe vorher noch nie eine Kuh gesehen“, sagt die Jüngere der beiden, als sie als 38-jährige Frau in der Küche der Mairs sitzt. Die heute 42-jährige Anja fügt hinzu: „Hier ist die Luft viel frischer als in Kiew.“

Aus Fremden werden nach kurzer Zeit gute Freunde

In ihren Wochen auf dem Hof leben die Mädchen mit den Mairs wie eine Familie. Sie kochen zusammen „Borschtsch“, eine traditionelle Rote-Beete-Suppe aus der Ukraine, sie spielen Fußball mit Opa Mair, und lernen das Fahrradfahren. „Am liebsten haben wir Rummy gespielt“, erzählen die Frauen begeistert. Bei ihrer Abreise 1992 schenkt Waltraud Mair jeder ein Set des Spiels. Bis heute haben beide das ihre aufgehoben. „Unterhalten haben wir uns auf Englisch und mit den Händen“, sagt Waltraud Mair. Die achtjährige Anja konnte damals noch kein Englisch. Deshalb dolmetschte ihre neue Freundin für sie.

Über Tschernobyl sprechen sie 1992 nur wenig. 1986, als das Unglück geschah, wurden beide Mädchen zu ihren Großeltern in den Westen der Ukraine gebracht. Altersbedingt verstand lediglich die 12-Jährige, was vor sich ging: „Angst hatte ich nicht, eher ein mulmiges Gefühl. Wir hatten kaum Infos darüber, was passiert war. Mein Vater sagte mir nur, ich solle vorübergehend zur Oma ziehen.“ Heute grüble sie oft, ob es der Strahlung zuzuschreiben ist, dass ihr Sohn an Autismus leidet.

Auch ihren Mann lernte sie während des Urlaubs im Ostallgäu kennen

Ihren Mann Dimitri hat sie ebenfalls im Ostallgäu kennengelernt. Er kam mit dem gleichen Bus wie die Mädchen. „Bei den Ausflügen mit den anderen Kindern habe ich ihn das erste Mal gesehen“, sagt die heute 42-Jährige und lächelt. In Kiew seien sie öfter miteinander ausgegangen. Dann heirateten sie. Nun mussten sie ihre Heimat wegen des Krieges verlassen. Weil ihr Sohn eine kognitive Beeinträchtigung hat, wurde Dimitri der Militärdienst erspart und er konnte mit Anja ins Ostallgäu kommen. Seine Gastfamilie von 1992 hat die beiden wieder in Obergünzburg aufgenommen. So kamen sie dann auch wieder in Kontakt mit den Mairs. „Als ich sie wieder gesehen habe, wollte ich sie nicht mehr loslassen“, sagt Waltraud Mair. Doch über den Verbleib ihrer „kleinen Anja“ wusste die 42-Jährige nichts. Auch die Ukrainerinnen hatten sich aus den Augen verloren.

"Ich habe geweint, als ich sie wiedersah"

Zuerst sah es also so aus, als würden sie sich nie wieder sehen. Doch ein Zufall machte es möglich. Die Jüngere der beiden Frauen war etwas später nach Deutschland gekommen. „Ich habe sehr gehofft, dass der Krieg in wenigen Wochen wieder vorbei ist. Dann habe ich eingesehen, dass dem nicht so ist. Und es wurde immer gefährlicher, da zu bleiben“, sagt sie traurig. Besonders wegen ihrer Tochter habe sie sich entschieden zu fliehen. In Deutschland angekommen, suchte sie im Internet nach Waltraud Mair. Nichts. Was sie allerdings finden konnte, waren Fotos von Bidigen, die ein Allgäuer geschossen hatte. Kurzum kontaktierte sie den Mann, der im Telefonbuch die Nummer der Mairs fand. So kam es, dass Waltraud Mair einen höchst ungewöhnlichen Anruf bekam, in dem ihr ein völlig Fremder von ihrer „kleinen Anja“ erzählte. „So haben wir uns gefunden. Ich bekomme noch immer eine Gänsehaut“, sagt Mair. Und die kleine Anja fügt hinzu: „Ich habe geweint, als ich sie wiedersah.“

Das Heimweh der Frauen ist groß

Derzeit wohnen die beiden Ukrainerinnen in Bidingen und Obergünzburg. Sie vermissen ihre Heimat und wollen schnell zurückkehren, sagen beide. Teile ihrer Familien sind noch in der Ukraine. Und hier einen Job zu finden sei äußerst schwierig. Nichtsdestotrotz fühlen sie sich wohl, denn denn die Nähe zu den Mairs ist dieselbe wie vor 30 Jahren: „Für uns sind sie wie eine Familie.“

