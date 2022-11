Damit befüllt das Landratsamt Ostallgäu den Adventskalender

Meist enthalten Adventskalender Schokolade. Das Landratsamt Ostallgäu steckt jedoch was anderes hinter die Türchen. Denn er ist digital. Was dafür geplant ist.

21.11.2022 | Stand: 09:00 Uhr

Die Stelle für Kommunale Integration des Landratsamtes Ostallgäu hat für die Vorweihnachtszeit etwas ganz Besonderes vor: Sie gibt einen digitalen Adventskalender heraus, der mit „Geschichten statt Schokolade“ gefüllt ist. Gesucht werden dafür 24 Erlebnisse rund ums Thema Integration.

Diese Themen sind für den Ostallgäuer Adventskalender gefragt

Themen können zum Beispiel glückliche Begegnungen, das Ankommen in Deutschland, Hoffnungen, Träume oder kuriose Erlebnisse sein. Dabei ist es egal, ob die Geschichten kurz oder lang, etwas zum Schmunzeln oder zum Nachdenken sind. „Vielleicht auch eine Erfolgsgeschichte, ein Bericht über verrückte Zufälle oder Missverständnisse – wir freuen uns auf alles, was die Menschen erzählen möchten“, sagt Integrationslotsin Christina Panje. „Interessierte können uns auch gerne Fotos mit einer besonderen Geschichte dazu schicken“, ergänzt Kollegin Julia Jäkel.

Wo der Adventskalender veröffentlciht wird

Die Beiträge werden in der Adventszeit in der Integreat App veröffentlicht. Diese ist über das Smartphone und via Browser unter integreat.app/ostallgaeu/de aufrufbar. Wer eine Geschichte beziehungsweise ein Foto zum digitalen Adventskalender beitragen möchte, kann diese an die Adresse integration@ostallgaeu.de senden. Bei Fragen steht das Team der Kommunalen Integration per E-Mail oder unter Telefon 08342/ 911-194 zur Verfügung.

