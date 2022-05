Darum spricht alles für Abstieg bei den Handballern der SG

Für die Handballer der SG Biessenhofen-Marktoberdorf gibt es in Pullach ohne die Routiniers eine Klatsche. Wie es nun hinter den Kulissen weitergehen muss.

31.05.2022 | Stand: 05:30 Uhr

Trotz kräftiger Unterstützung durch die mitgereisten Fans haben die Handballer der SG Biessenhofen-Marktoberdorf eine weitere Niederlage in der Abstiegsrunde kassiert. Sie unterlagen beim heimstarken Tabellenzweiten SV Pullach deutlich mit 11:36. Obwohl noch zwei Spieltage zu absolvieren sind, dürfte damit für die Ostallgäuer Spielgemeinschaft das Kapitel Bezirksoberliga vorerst beendet sein.

Woran es bei den Handballern der SG Biessenhofen-Marktoberdorf hapert

Die Leistungen in der Hauptrunde und auch jetzt in den Play Downs haben gezeigt, dass das Team personell und spieltechnisch zur Zeit nicht in der Lage ist, in der höchsten Klasse des Alpenvorlands zu bestehen. Für die Verantwortlichen gilt, bereits jetzt die Weichen für die Zukunft und einen Neubeginn in der Bezirksliga zu stellen.

In der Partie in Pullach war bereits nach 17 Minuten (9:4) eine Vorentscheidung zugunsten der Münchener Vorstädter gefallen. Es war klar ersichtlich, dass der SG, die mit einer verjüngten Truppe ohne ihre Routiniers angetreten war, ein Organisator in der Verteidigung und ein kreativer Spielmacher im Angriff fehlte. Nach dem 19:7 zur Halbzeit baute der SV Pullach seinen Vorsprung über 23:10 und 28:11 kontinuierlich zum Endstand von 36:11 aus.

Zeigen die Handballer wenigstens ein gutes Saisonfinale?

Die Mannschaft sollte alles daransetzen, sich in den verbleibenden beiden Partien besser zu präsentieren und für einen versöhnlichen Abschluss der verkorksten Saison zu sorgen. Erste Gelegenheit ist am Samstag, 4. Juni, im Rückspiel gegen den TSV Gilching. Dieses Team setzte sich vor drei Wochen zu Hause klar mit 37:18 durch. Die SG kann sich nur eine kleine Chance ausrechnen, wenn es ihr gelingt, die wurfstarke gegnerische Angriffsreihe mit ihrem Torjäger Skember an die Kette zu legen. Anpfiff ist um 18 Uhr in der Sporthalle in Marktoberdorf.

Einen Sieg und eine Niederlage gab es für die B-Juniorinnen der SG Biessenhofen-Marktoberdorf. Sie spielt in der Qualifikation für die kommende Hallensaison. Beim Turnier in Peißenberg mussten sie sich nach dem 9:6-Erfolg über den TSV Schongau gegen die SG Kempten/Kottern mit 11:19 geschlagen geben.

