Seit fast einer Woche muss auch das Ostallgäu wieder ohne 9-Euro Ticket auskommen. Bei manchen stößt das auf Erleichterung, bei anderen auf Kritik.

05.09.2022 | Stand: 18:33 Uhr

Am letzten Augusttag hatte es den Anschein, als wollten die Menschen das 9-Euro-Ticket noch ein Mal so richtig ausnutzen. Der Zug in Richtung Füssen war voll, die Fahrgäste so eng gedrängt, dass manch einer doch lieber wieder ausstieg. Nur 24 Stunden später, 1. September: Leere Waggons, verhältnismäßig wenige Menschen in Marktoberdorf auf dem Bahnsteig und die Suche nach einem Sitzplatz vollkommen unproblematisch. Seit fast einer Woche ist das 9-Euro-Ticket Geschichte.

