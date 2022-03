Das Aus nach 30 Jahren: Ärger über Baumfällungen in Kraftisried

Für Ärger sorgt in Kraftisried das Fällen ortsbildprägender Bäume. Sie wichen einem geplanten Geh-/Radweg. Aber es wird bezweifelt, dass das Fällen nötig war.

15.03.2022 | Stand: 11:41 Uhr

30 Lebensjahre hatten sie auf dem Buckel. Neun Bäume standen entlang der Dorfstraße von Kraftisried, einer in der Nähe der Tankstelle. Sie säumten den Eingang zur Ortsmitte mit saftigem Grün ein, so wie es Landschaftspläne üblicherweise vorsehen. Nun wurden die stattlichen Bäume gefällt und können den Ausblick auf die gut einhundert Meter entlang des Areals der Metallwarenfirma Hippold nicht mehr abfedern. Begründet wird die Baumfällmaßnahme mit dem dort geplanten Geh- und Radweg.

1991 hatte das Staatliche Bauamt, das jetzt die Bäume fällen ließ, die Pflanzung der Baumreihe selbst initiiert

Im Jahr 1991 hatte das Staatliche Bauamt Kempten die Baumreihe initiiert. Dessen damaliger Sachgebietsleiter für Straßenbepflanzung, Kraftisrieds ehemals Zweiter Bürgermeister Ludwig Brenner, wollte der Straße „ein grünes Kleid“ verpassen. 37 Jahre, bis 2012, war Brenner im Kemptener Amt tätig. Die Bäume ließ er als Gegenstück zur anderen, zur westlichen Straßenseite pflanzen, an der bereits 1981 eine Baumreihe entstanden war.

Auch im kommunalpolitischen Unruhestand, nach seiner Tätigkeit im Gemeinderat, war Brenner davon überzeugt: Die beiden Baumreihen prägen das Ortsbild ungemein. Noch im November des Vorjahres hatte er sich an Bürgermeister Michael Abel gewandt. Der hatte ihm die Planungen rund um den Geh- und Radweg erläutert, der ins zwei Kilometer entfernte Unterthingau führen soll. Würde der Weg an der westlichen Straßenseite angelegt, müssten dort wohl die Bäume gefällt werden. (Lesen Sie auch: Biber sorgen für Ärger im Ostallgäu: Ist Abschuss eine Lösung?)

Der Kraftisrieder Bürgermeister sagt: "Man hätte die Baumreihe erhalten können"

Also überlegte sich der Gemeindechef, die Trasse auf die östliche Seite zu legen. Mit einer geringfügigen Verschmälerung der Straße, so zeigte sich Abel in der Gemeinderatssitzung überzeugt, hätte man den Weg hier anlegen und gleichzeitig die Baumreihe erhalten können. Würde tatsächlich ein Baum am Wurzelwerkstark beschädigt werden, hätte man den nach Abels Meinung halt entfernen müssen – die anderen aber erhalten können.

Mit dem totalen Kahlschlag hat das Staatliche Bauamt Kempten Nägel mit Köpfen gemacht

Mittlerweile hat das Staatliche Bauamt Kempten aber Nägel mit Köpfen gemacht. Zwar nicht im Sinne der ursprünglichen Intention von Brenner und der Kommune, sondern in Form eines totalen Kahlschlags der neun „Dreißig-Jährigen“. Das sei notwendig, weil die Bäume durch Erdarbeiten im Wurzelbereich „ab sofort ihre Standsicherheit verlieren“ würden.

Die Behörde begründet die Fällung mit fehlender Standsicherheit und Wurzelverletzungen

Daher hält der Leiter des Fachbereichs Straßenbau beim Kemptener Amt, Michael Neupert, es für „besser, die alten Bäume zu entnehmen und ersatzweise eine größere Anzahl neuer, vitaler Bäume“ zu pflanzen. Denn längerfristig, so Neupert weiter, hätten die Wurzelverletzungen „innerhalb der nächsten fünf bis 20 Jahre zu einer abnehmenden Vitalität geführt.“ Damit wäre die Verkehrssicherungspflicht nicht mehr gewährleistet gewesen.

"Sträucher kommen wieder, aber Bäume nicht in wenigen Jahren!"

Das Staatliche Bauamt Kempten und der Landkreis Ostallgäu „haben eine gemeinsame Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde herbeigeführt“, wie Landratsamtssprecher Stefan Leonhart auf Anfrage antwortete. Bürgermeister Michael Abel hatte sich in der Gemeinderatssitzung allerdings überrascht gezeigt über die Fällung der Bäume. Brenner brachte seine Haltung zum Entfernen von Bäumen, Sträuchern und Co. mit den Worten zum Ausdruck: „Sträucher kommen wieder, aber Bäume nicht in wenigen Jahren!“ (Lesen Sie auch: Wie Buchloe künftig Bäume schützen will?)