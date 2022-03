Bad und Spiele: So bereiten sich die Fußballer des FC Thalhofen auf den Start vor

Die Fußballer des FC Thalhofen stehen vor entscheidenden Wochen. Nach einem Trainingslager in Kroatien empfangen sie Mindelheim. So sieht der Trainer die Lage.

19.03.2022 | Stand: 11:30 Uhr

Für die Fußballer des FC Thalhofen geht am Samstag, 19. März, der Betrieb in der Bezirksliga nach der Winterpause wieder los. Im Stadion am Mühlsteig trifft die Mannschaft von Trainer Florian Niemeyer um 14 Uhr auf den Aufsteiger TSV Mindelheim.

Die Gäste bestritten bereits vergangene Woche ihr erstes Spiel gegen den direkten Konkurrenten FC Heimertingen, was sie auswärts mit 1:0 für sich entschieden haben. Dadurch platziert sich der TSV Mindelheim mit 17 Punkten nach 15 Spielen auf Rang 13. Der FC Thalhofen hingegen hat bereits 17 Spiele bestritten und steht mit 24 Punkten auf Platz sechs.

Diese Gefahr lauert auf Thalhofens Fußballer

Laut Trainer Florian Niemeyer stehen entscheidende Wochen bevor: „Die kommenden Partien sind enorm wichtig für uns, da sie richtungsweisen für den weiteren Verlauf der Saison sind.“ Mit dem TSV Mindelheim, TSV Haunstetten und dem TSV Ottobeuren stehen drei Gegner bevor, die in der Tabelle hinter dem FC Thalhofen stehen. Dementsprechend hat der FCT die Möglichkeit, den Puffer auf die Abstiegsplätze weiter aufzubauen. Gehen die Partien jedoch verloren, befindet sich die Elf schnell mitten im Abstiegskampf.

Deshalb hat sich der FCT intensiv in einem Trainingslager in Kroatien auf den Rest der Saison vorbereitet. Mit knapp 40 Spielern, Trainern und Betreuern waren die erste und die zweite Mannschaft aufgebrochen. In sechs Trainingseinheiten arbeiteten die Trainer Florian Niemeyer und Maximilian Steiner überwiegend am Spielaufbau.

Meer und Muskeln: Darin besteht der Zusammenhang

Schon gleich nach der Ankunft morgens um 10 Uhr stand die erste Einheit auf dem gut gepflegten Trainingsgelände, zu Fuß zehn Minuten vom Hotel entfernt, auf dem Programm. Dem Mittagessen und dem kurzen Mannschaftstreffen folgte die nächste Einheit auf dem Platz. Der nächste Tag diente mit einem gemeinsamen Spaziergang am Meer und einem Bummel durch Porec eher der Erholung – von einer Einheit am Abend unter Flutlicht abgesehen. Das anschließende „Eisbaden“ im Meer diente der Lockerung der Muskulatur. Das „offizielle“ Trainingslager endete mit einem Freundschaftsspiel der Ersten gegen die Zweite. Am Abend ging es gemeinsam nochmals in die Altstadt von Porec. „Es war ein sehr erfolgreiches Trainingslager, bei dem die Mannschaften gut mitgezogen haben und wir uns in einigen Bereichen weiterentwickeln konnten“, fasste Niemeyer die Tage zusammen.

Warum Thalhofens Gegner leichte Vorteile hat

Leichte Vorteile beim Gegner sieht der Thalhofener Trainer darin, dass sich Mindelheim bereits in Pflichtspielmodus befindet. Seine Mannschaft hingegen muss nach der langen Pause erst in den Rhythmus finden. Dennoch erwartet Florian Niemeyer ein enges Spiel, das über den Kampf entschieden wird.

Personell kann der FC Thalhofen fast aus dem Vollen schöpfen. Lediglich Luca Csauth fehlt verletzungsbedingt.