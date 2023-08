Das erlebten 60 Familien bei einer Waldrallye im Ostallgäu

Forstbetriebsgemeinschaften Marktoberdorf und Füssen sowie ein Sägewerk organisiereneinen Nachmittag mit Spielen und Führungen am Faulensee.

Die Forstbetriebsgemeinschaften (FBG) Füssen und Marktoberdorf haben mit dem Sägewerk Höllmühle einen Waldfamiliennachmittag organisiert. Im Rahmen einer Waldrallye rund um den Faulensee konnten sich die Besucherinnen und Besucher an elf Stationen spielerisch mit den Themen Wald, Wild und Holz auseinandersetzen. Für die richtige Lösung des „Wald-Wild-Holzquiz“ wurden die Kinder mit einem Eisgutschein belohnt.

Der Startschuss für die Rallye fiel am Sägewerk. Die Teilnehmer hatten hier die Gelegenheit, die Säge in Aktion zu erleben und eine Vielzahl von Holzprodukten zu bestaunen, die in der hauseigenen Holzwerkstatt gefertigt wurden. Für die jungen Besucherinnen und Besucher gab es im „Kinder-Sägewerk“ eine spannende Herausforderung: Unter fachkundiger Anleitung konnten die Kinder selbst Hand anlegen und kleine Hocker aus Holz bauen.

Es gab Tiere aus nächster Nähe zu begutachten

Ein weiterer Höhepunkt war das Wildmobil des Bayerischen Jagdverbandes (BJV), das die Besucher dazu einlud, die Tiere des Waldes aus nächster Nähe zu begutachten. Jägerinnen und Jäger der Kreisgruppe Füssen standen bereit, um Fragen zur Jagd und zum heimischen Wild zu beantworten und Einblicke in ihre Arbeit zu gewähren. Auch die Baumpflanzaktion war ein besonderes Erlebnis. Strahlende Kinderaugen sah man, als sie selbst zum Spaten griffen und Weißtannen eigenhändig in den Boden einsetzten.

An den anderen Stationen konnten die Familien den Wald mit allen Sinnen erleben. Sie hatten die Möglichkeit, den Wald zu ertasten und die vielfältige Energieholz-Nutzung kennenzulernen. Die Bedeutung von Wasser und die Rolle des Baumes im Ökosystem wurden ebenso anschaulich vermittelt wie die Bedeutung und der Schutz des Moors. Informationen zum Waldumbau und Leckereien aus dem Wald rundeten das Programm ab.

Für Abenteuerlustige bot die Slackline-Station eine Herausforderung und die Möglichkeit, das Gleichgewicht zu trainieren.

Rund 60 Familien, darunter etwa die Hälfte Waldbesitzer und die andere Hälfte interessierte Einheimische und Urlauber, nahmen an den Angeboten teil.