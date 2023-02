Das Faschingsfieber im Raum Marktoberdorf steigt

An lustiger Faschingsgaudi und bunten Faschingsbällen war am Wochenende viel los in Marktoberdorf und Umgebung. Hier einige närrische Eindrücke.

05.02.2023 | Stand: 16:46 Uhr

Nicht nur auf dem Marktoberdorfer Schlossberg, beim Schützenball der FSG Marktoberdorf steppte am Wochenende im Raum Marktoberdorf der Gaudi-Bär. Während sich bei den Schützinnen und Schützen am Freitag die Prinzengarde aus Pforzen mit dem Prinzenpaar aus Prinzessin Clara I. und Prinz Michael I. die Ehre gab, war am Samstag nicht zuletzt Halligalli in Ruderatshofen, Biessenhofen und Geisenried.

Auf dem Schlossberg in Marktoberdorf stepppt der Bär. Die Prinzengarde aus Pforzen trat beim Schützenball auf. Bild: Alfred Michel

Vom Weiber-Allerlei in "Ruatshofa" bis zum quietschvergnügten Musikerball

So sangen und tanzten „Fehla“ von 10 bis 100 Jahr beim „Ruatshofar (Weiber) Allerlei im Schützenheim. Endlich wieder Fasching, „endlich so richtig feiern“, hieß es beim Faschingsball im Festsaal Biessenhofen. Singen, Tanzen und Sketche gab es beim "Ussra Wiat" (Martin) in Geisenried. Hier hatte die Musikkapelle zum Fasching eingeladen.