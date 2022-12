Das fehlt den Handballern der SG Marktoberdorf noch

Nach zwei Erfolgen schöpfen die Handballer der SG Biessenhofen-Marktoberdorf Hoffnung. Zum letzten Heimspiel kehren erfahrene Akteure ins Team zurück.

17.12.2022 | Stand: 11:30 Uhr

Nach dem Sieg bei den Handballern in Partenkirchen geht es am Samstag, 17. Dezember, für die Männer der SG Biessenhofen-Marktoberdorf vor heimischem Publikum gegen den SC Weßling weiter. Anpfiff ist um 19.30 Uhr in der Mittelschulturnhalle in Marktoberdorf.

Das hat der Trainer als Ziel bis Weihnachten ausgegeben

Die Gäste mussten sich am vergangenen Wochenende knapp gegen den SC Unterpfaffenhofen-Germering II mit 25:27 geschlagen geben. Somit stehen die Weßlinger mit lediglich 2:12 Punkten auf dem zehnten Tabellenplatz und bilden zusammen mit der HSG Würm-Mitte II das Schlusslicht der Bezirksliga Alpenvorland.

Für die Akteure der Spielgemeinschaft gilt es noch immer, das gestellte Ziel von Trainer Sebastian Geiger zu erfüllen. „Sechs Punkte aus den letzten drei Spielen vor Weihnachten“ hatte er ausgegeben, um sich im Mittelfeld der Liga festzusetzen.

Blickt man auf die vergangenen Spiele, so hat seine Mannschaft die bis dahin geforderten vier Punkte souverän eingefahren. Auch spielerisch hat sie sich weiterentwickelt. Die Abwehr agiert noch geschlossener und konzentrierter. Die Torhüter unterstützen dabei durch starke Paraden.

Was die Handballer im Training gezielt geübt haben

Der Tempoangriff, der anfangs oftmals zu unkoordiniert war, wurde durch gezieltes Training zu einer der stärksten Waffen der SG. Auch der Positionsangriff ist durch Geiger mit einfachen Spielzügen gespickt worden, wodurch die Offensive nicht nur aus dem Rückraum, sondern auf allen Positionen eine immense Torgefahr ausstrahlt.

Für die SG steht fest: Die letzten beiden Punkte vor der Weihnachtspause müssen her.

Das sollte auch möglich sein, wenn der Schwung aus Abwehr und Angriff aus den beiden jüngsten siegreichen Partien mitgenommen wird. Die Torwurfquote allerdings ist nach wie vor ausbaufähig. Technische Fehler und die vielen unkonzentrierten Fehlpässe in der Offensive müssen laut Co-Trainer Stelzer deutlich reduziert werden.

Welcher Handballer fehlt, wer in die Mannschaft kommt

Jedoch muss Geiger auch in dieser Partie auf einige Spieler verzichten. Nach wie vor fällt der Rückraumspieler Stefan Gellrich verletzungsbedingt aus. Hinzu kommen die Ausfälle von Kilian Siffl und Jonas Mohring, die sich in Partenkirchen Blessuren zugezogen haben. Auch die Rückraumspieler Johannes Schmid und Johannes Faßnacht stehen verletzungsbedingt nicht zur Verfügung. Dafür ist Kreisspieler Norbert Stich wieder fit und einsatzfähig. Auch die SG-Urgesteine Max Nuscheler, Johannes Erhart und der Aushilfsspieler Micha Mohring werden für die SG auflaufen und die Ausfälle kompensieren.

Es ist eine spannende und hartumkämpfte Partie zu erwarten, bei der es vor eigenem Publikum um wichtige Punkte für die Männer der SG gehen wird.

