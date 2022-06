„Das Gesicht des Friseur-Handwerks“: Obermeisterin verabschiedet sich aus der Friseurinnung Ostallgäu

Obermeisterin Sandra Gareiß ist nach 20 Jahren an der Spitze der Friseurinnung Ostallgäu mit Applaus verabschiedet worden. Wofür sie besonders gelobt wurde.

Standing Ovations und sehr viel Lob gab es bei der Jahresversammlung der Friseurinnung Ostallgäu für Obermeisterin Sandra Gareiß. Viele ihrer Weggefährten kamen zu der Versammlung an den Elbsee bei Aitrang, um sie zu ehren und „Danke“ zu sagen. Sie war bei den turnusmäßigen Vorstandswahlen der Friseurinnung nach 20 Jahren an der Spitze nicht mehr zur Wahl angetreten. Die Unterthingauerin Gareiß engagiert sich schon seit mehr als 25 Jahren in der Innung.

Sandra Gareiß erhielt die goldene Ehrennadel

Vom Präsidenten der Handwerkskammer, Hans Peter Rauch, erhielt sie die höchste Auszeichnung, die goldene Ehrennadel. „Du bist das Gesicht des Friseur Handwerks im Ostallgäu und darüber hinaus! Du bist ein Vorbild in jeder Hinsicht“, begann Rauch seine Laudatio. Darin lobte er Gareiß’ unermüdlichen Einsatz für das Friseurhandwerk gegenüber der Politik und in der Öffentlichkeit. So setze sie sich vehement und mit sehr viel Herzblut dafür ein, dass das Friseurhandwerk als Vollhandwerk anerkannt wird.

Der Präsident der Handwerkskammer, Hans Peter Rauch, überreichte Sandra Gareiß die goldene Ehrennadel samt dazugehöriger Urkunde. Bild: Heinz Budjarek

Bemerkenswertes Engagement während der Pandemie

Während der akuten Phase der Corona-Pandemie sei Sandra Gareiß dann zur Hochform aufgelaufen. Gareiß, die für ihre mitreißende, begeisternde und stets gut gelaunte Art bekannt sei, war für alle Mitglieder rund um die Uhr erreichbar, hieß es bei der Versammlung, und informierte alle Mitglieder umgehend über aktuelle Verordnungen. Im Lockdown schrieb sie Briefe an Politiker und forderte die Öffnungen der Salons. Auch organisierte sie eine Demonstration im Januar vergangenen Jahres, an die sich auch andere Innungen anschlossen.

Weiterhin rief sie die Aktion „Friseure schneiden dem Pflegepersonal kostenfrei die Haare“ ins Leben. Das sorgte für ein großes Echo in Politik und Öffentlichkeit. Das Besondere an der Aktion: Gerade das Friseurhandwerk, dass selbst sehr unter der Pandemie gelitten hatte, bedankte sich mit einem kostenlosen Haarschnitt bei den Pflegekräften für ihr Engagement.

Viel Lob, Dank und Standing Ovations

Darüber hinaus ist Gareiß auch in der Vollversammlung der Handwerkskammer tätig und ist im Vorstand der Kreishandwerkerschaft und im Stiftungsrat. Nach der ausführlichen Würdigung und der Verleihung der goldenen Ehrennadel folgten lange Standing Ovations für die sichtlich gerührte Sandra Gareiß. Danach lobte noch Enrico Karrer, Obermeister der Friseurinnung Unterallgäu, als Entsandter des Landesinnungsverbandes Gareiß‘ „großartige Leistungen, ihre eingebrachte Erfahrung und ihr Wissen“. Er überreichte ihr als Dank einen Blumenstrauß.

Kreishandwerksmeister Robert Klauer hatte viele persönliche Worte und Erlebnisse in seiner Ansprache. Auch er bedankte sich bei Sandra Gareiß mit einem Strauß.

Die neugewählte Obermeisterin, Melanie Hoffmann aus Marktoberdorf, gestaltete für Gareiß eine Abschiedszeitung mit Wortmeldungen ihren Weggefährten und vielen Bildern. Darin bedankten sich alle für Gareiß’ jahrzehntelanges Engagement für die Friseurinnung. Überall war sie vertreten, bei Ausbildungsmessen, Modepräsentationen, Freisprechungen... Vergangenes Jahr organisierte Sandra Gareiß die Jubiläumsfeier zum 100-jährigen Bestehen der Friseurinnung.

Auch Mitglieder der Fachgruppe bedankten sich bei Gareiß für ihre Vorbildfunktion und ihr Engagement, junge Menschen für das Friseurhandwerk zu begeistern und zu gewinnen. Gareiß, so hieß es, sei eine Kraftquelle für ihre Kollegen.

Der schöne Abend klang bei einem gemütlichen Beisammensein und Abendessen am Elbsee aus.

