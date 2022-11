Das Handy geht verloren: Das rät die Allgäuer Polizei

Manchmal gehen Handy oder Kopfhörer verloren. Die Ortung eines Smartphones ist oft relativ ungenau. Ein Sprecher der Polizei Allgäu gibt Besitzern Tipps.

21.11.2022 | Stand: 04:00 Uhr

Wer sein Handy verliert, hat viele Möglichkeiten, es wiederzufinden. Die wohl einfachste Methode ist, das Gerät zu orten. Nicht nur Smartphones sind dazu in der Lage, sogar Kopfhörer können geortet werden, wie kürzlich ein Fall im Allgäu zeigte. Ein 36-Jähriger hatte seine „Apple Air-Pods“ in einer Indoorspielhalle vergessen. Am Tag darauf konnte er die Kopfhörer an verschiedenen Stellen orten. Letztlich fand er sie bei einer 38-Jährigen, die sie mitgenommen hatte und nun mit einer Anzeige rechnen muss.

