Das hat das 99. Freischießen in Obergünzburg zu bieten

Obergünzburg steuert auf die fünfte Jahreszeit zu. Am Freitag wird das Freischießen 2023 eröffnet. Beim Programm gibt es eine Premiere und hohen Besuch.

Mitten im Sommer erreicht die gute Stimmung in Obergünzburg traditionell ihren Höhepunkt: beim Freischießen, diesmal zum 99. Mal. Es wird gefeiert und sich im sportlichen Wettstreit bei der Guntia und bei den Feuerschützen gemessen. Im Festzelt, wieder betrieben von der Familie Lolacher, ist eine Woche lang für Stimmung gesorgt. Auch prominenter Besuch hat sich angesichts der bevorstehenden Landtagswahl angekündigt.

Ein Woche lang wird das Freischießen in Obergünzburg gefeiert

Eröffnung Auf geht’s zum Freischießen und „O’zapft isch“ heißt es am Freitag, 25. August. Zunächst bittet die Marktgemeinde um 19 Uhr am Marktplatz zum Empfang. Von dort aus geht es zum Festzelt auf der Rösslewiese, wo mit dem Bieranstich die fünfte Jahreszeit startet. Ab 20 Uhr spielen die Obermindeltaler Musikanten auf, schließlich ist an diesem Abend auch der „Tag der Betriebe“.

Kindernachmittag und Spektakel in Tracht Auch die Kleinsten kommen beim Freischießen auf ihre Kosten. Am Samstag, 26. August, können sie von 14 bis 17 Uhr die Fahrgeschäfte zum vergünstigten Preis nutzen. Zur gleichen Zeit findet für sie ein Flohmarkt statt, für Kinder wird keine Standgebühr erhoben. So heißt es also in den nächsten Tagen für die Mädchen und Buben: Zimmer aufräumen, aussortieren und mit dem Verkauf von Spielsachen und anderem das Taschengeld aufbessern.

Ans erwachsene Publikum richtet sich das Spektakel in Tracht im Festzelt. Die Partyböcke versprechen mit ihrer Musik „Blech ‘n Roxx“. Einlass ist ab 19 Uhr.

Zum Festzug kommen mehr Gruppen als voriges Jahr

Festsonntag mit Umzug Es ist der Tag, auf den vor allem die Schützenvereine hinfiebern. Sie wollen sich beim Festzug durch Obergünzburg am Sonntag, 27. August, präsentieren. Um 10 Uhr ist ein Frühschoppen mit der Jugendkapelle Obergünzburg. Dem schließt sich um 13.30 Uhr der Umzug an. Laut Guntia-Schützenmeister Wolfgang Heinold haben sich 63 Gruppen und damit sieben mehr als im Vorjahr angemeldet. Dazu zählen auch elf Musikkapellen und einige Festwagen.

Ab 14.30 Uhr sorgt der Musikverein Günzach für Unterhaltung, ehe um 17.30 Uhr das Blasorchester Obergünzburg den musikalischen Teil fortführt. Es spielt bis in den Abend hinein.

Für die Älteren Der Montag, 28. August, ist speziell der älteren Bevölkerung aus Obergünzburg und Umgebung gewidmet. Von 14 bis 18 Uhr ist Seniorennachmittag. Der fiel in den vergangenen Jahren wegen der Corona-Pandemie aus. Nun dürfen sie aber wieder gemeinsam an den Biertischen sitzen und sich am Freischießen erfreuen.

Wochenteiler-Feierei Nach einem Tag zum Verschnaufen geht es mit Schwung am Mittwoch, 30. August, weiter: Wochenteiler-Feierei ist angesagt. Musik von Lack bis Leder kündigen Allgäuwild an – und das alles bei freiem Eintritt.

Das verbindet Ministerpräsident Markus Söder und DJ Düse

Hohe Politik Statt lauter Partymusik gibt es am Donnerstag, 31. August, markige Worte im Festzelt. Wenige Wochen vor der Landtagswahl in Bayern kommt Ministerpräsident Markus Söder auf Einladung des CSU-Ortsverbands Obergünzburg zu Besuch. Ab 18 Uhr erzählt er, was ihm am Freistaat so gut gefällt und was ihm am politischen Kontrahenten missfällt.

Mallorca-Nacht Nach dem politischen Exkurs am Tag zuvor geht es am Freitag, 1. September, feuchtfröhlich wie am Ballermann weiter. Was sich im vergangenen Jahr schon bewährt hat, soll auch diesmal Erfolg bringen. Der Allgäuer Event-DJ Linkthebeat kommt vorbei, ebenso die Allgäuer Sängerin Cärolein. Schlager und Stimmungssongs sind ihre Spezialität. Im Mittelpunkt des Abends steht DJ Düse mit jeder Menge Ballermannerfahrung im Gepäck. Jahrelang hat er im „Bierkönig“ dem Publikum eingeheizt. Für die After-Show-Party haben die Veranstalter DJ Flo aus Marktoberdorf verpflichtet. Einlass ist ab 19 Uhr.

Oldtimer und Non-Stop-Party Rund ums Blech geht es am Samstag, 2. September. Um 10 Uhr wird es nostalgisch beim Oldtimertreffen, eine Premiere beim Freischießen. Autos, Traktoren, Motorräder – Hauptsache alt und damit vor Baujahr 1980 – werden zu sehen sein und lassen in Erinnerungen schwelgen.

So endet das Freischießen in Obergünzburg

Gegen 19 Uhr startet die Non-Stop-Party-Nacht im Festzelt. DJ Linkthebeat ist erneut mit von der Partie. Den Hauptact bestreiten Die Bubis. Sie versprechen „keine halben Sachen – 100 Prozent Vollgas“. Die Allgäuer Band aus 14 Frauen und Männern spielt Rap genauso wie Rock und Pop und natürlich Volkstümliches, neu vertont.

Und mittendrin ein großer Knall mit vielen bunten Effekten: Gegen 22 Uhr wird das große Brillant-Feuerwerk entzündet. Ein Augenschmaus zum Ende des 99. Freischießens in Obergünzburg.

