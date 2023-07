Das hat der Begabungsstützpunkt am Gymnasium Marktoberdorf zu bieten

Der Begabungsstützpunkt am Gymnasium Marktoberdorf stellt ein breites Angebot auf die Beine. Die Resonanz der Teilnehmer ist sehr positiv.

08.07.2023 | Stand: 10:30 Uhr

„War wirklich cool, was wir da erforschen durften“, „wir konnten ganz praktisch etwas für den Umweltschutz tun“, „ein Austausch mit Gleichgesinnten“: So bewerteten Teilnehmer die Begabungskurse am Begabungsstützpunkt Marktoberdorf. Forscher werden, Produktion umweltfreundlicher Alltagsprodukte, journalistisches Schreiben, Stimm:fit oder Orchesterspiel lauteten die Angebote. Nun fanden diese Kurse im Arthur-Groß-Saal des Gymnasiums ihren feierlichen Abschluss, musikalisch umrahmt von Karl Jenkins „Palladio“ und Chorsätzen aus Bernsteins „West Side Story“.

Marktoberdorfer Schüler stellen ihre Ergebnisse vor

Die teilnehmenden Schüler und Schülerinnen stellten dabei auf einem Marktplatz Ergebnisse aus ihren Kursen vor und erhielten ihr Abschluss-Zertifikat von Dr. Christoph Henzler, dem Ministerialbeauftragten für die Gymnasien Schwabens. In einer Dankrede wertschätzte dieser das breit gefächerte Kursprogramm für alle Jahrgangsstufen. Seit neun Jahren wird für besonders talentierte, interessierte und wissensdurstige Lernende ein Zusatzprogramm jenseits des normalen Stundenplans angeboten. Als eine von vier Begabungsstützpunktschulen in Schwaben koordinierte das Gymnasium Marktoberdorf heuer elf Kurse mit über 250 Teilnehmenden. Sie waren begeistert von der Arbeit auf hohem Niveau ohne Notendruck. Ebenso hoch war wieder die Motivation der Lehrkräfte.

Nächstes Schuljahr werden - neben Musikkursen Kurse zu Forensik, Games Engineering, Geologie und „Geschichte des politischen Extremismus“ angeboten.