Das hat selbst die Piranhas im Eishockeyhalbfinale überascht

Nach vier Jahren stehen die Allgäu Piranhas wieder im Endspiel. Wer der Gegner ist und auf was sich die Fans freuen können.

24.03.2022 | Stand: 15:39 Uhr

Nach dem deutlichen 8:1-Sieg im Halbfinalhinspiel gegen den EC Obergünzburg in der Eishockey-Allgäuliga 1 stellten sich die Allgäu Piranhas auf einen Sturmlauf des Gastgebers im Rückspiel ein. Schließlich musste der mit mindestens sieben Toren Unterschied gewinnen, um ins Finale einziehen zu können. Stattdessen feierten die Piranhas mit 4:3 einen weiteren Sieg und treffen um Endspiel auf den Ligaprimus EC Hubertus Apfeltrang.

Die Piranhas erwischten einen glücklichen Start. Bereits nach drei Minuten trudelte die Scheibe zum 1:0 über die Torlinie. Patrick Guggemos setzte seinen guten Lauf fort. Mit dem 2:0 in der fünften Spielminute durch Tobias Hiltensperger war die Spannung eigentlich dahin. Der ECO verkürzten nur auf 1:2.

Goalie aus Obergünzburg steht wie eine Mauer auf dem Eis

Die Piranhas zeigten im zweiten Durchgang ihre Qualitäten. Die vielen Chancen vereitelte jedoch der glänzend aufgelegte Tim Albat im Tor des Gastgebers. Trotzdem war der ECO nach dem zweiten Drittel mit 1:3 gut bedient. In der 43. Spielminute gelang es dann Stadler von der blauen Linie mit einem strammen Schuss, den starken Goalie zu überwinden und vorentscheidend zum 4:1 zu treffen. Fortan ließen es die Piranhas sehr ruhig angehen und so ließ der ECO nochmals sein Können aufblitzen: Florian Beck brachte den Vorjahresfinalisten innerhalb von drei Minuten auf 3:4 heran, die Piranhas gerieten kurz vor Ende der Partie ins Schwimmen. Am Ende blieb es in der vom Schiedsrichter Christian Deffner souverän geleiteten Partie beim Sieg der Piranhas.

Im Eishockeyfinale wartet der Dauerkonkurrent

Diese ziehen nach vier Jahren erstmals wieder ins Finale der Allgäuliga 1 ein und treffen dort auf Apfeltrang. Die Spiele der Dauerkontrahenten waren immer sehr eng. Somit deutet alles auf ein hochklassiges, spannendes Finale hin. Dieses findet am Samstag, 26. März, um 18 Uhr im Eisstadion Kempten statt, es gelten die aktuellen Hygieneregeln.