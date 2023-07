Das ist bei der International Summer Academy in Marktoberdorf geboten

Studierende aus aller Welt kommen für zehn Tage nach Marktoberdorf. Dort findet die International Summer Academy statt. Die Intention ist eine ganz besondere.

29.06.2023 | Stand: 15:43 Uhr

35 Studierende von europäischen Hochschulen kommen vom 6. bis 16. Juli zur International Summer Academy for Young Artists an die Bayerische Musikakademie Marktoberdorf. Hier arbeiten sie 10 Tage intensiv mit Professorinnen und Professoren und haben über den Einzelunterricht hinaus, die Möglichkeit, miteinander zu musizieren.

„Wer auf diesem Niveau Musik macht, verbringt viel Zeit allein.“, weiß Andreas Grandl, Kursorganisator. „Die jungen Leute genießen die familiäre Atmosphäre unter Gleichgesinnten. Bei unserem Meisterkurs sind einige neue Trios und Quartette entstanden, die über die Zeit in Marktoberdorf hinaus Bestand hatten.“ Kammermusik ist deshalb ein wichtiger Schwerpunkt der International Summer Academy.

Diese Experten stehen den jungen Talenten in Marktoberdorf zur Seite

Prof. Hatto Beyerle, ein weltweit sehr renommierter Experte für Kammermusik, unterrichtet dort. Auch Prof. Patrick Jüdt, Tutor der ECMA (European Chamber Music Academy) in Bern betreut die Ensembles und darüber hinaus die Bratschisten. Für die Violine konnte Lieke te Winkel, seit 2011 Professorin für Violine an der Universität für Musik und darstellende Kunst Wien, gewonnen werden. Leonid Gorokhov, der eine Professur an der Hochschule für Musik und Theater Hannover innehat, betreut das Fach Cello und Prof. Willem Brons vom Sweelinck-Konservatorium in Amsterdam lehrt Klavier. Dr. Alexandra Türk-Espitalier aus Wien, Flötistin und Physiotherapeutin hat sich auf die Behandlung von Musikern spezialisiert. In ihrer Arbeit stehen neben der physiotherapeutischen Behandlung von Erkrankungen die Vorbeugung von Beschwerden und die Arbeit am Instrument im Vordergrund.

Aus Belarus, Belgien, Italien, Deutschland, Japan, Kasachstan, Lettland, Mexiko, Polen, Portugal, Russland, Schweiz, Serbien, Slowenien, Österreich und der Ukraine stammen die Musikerinnen und Musiker. Bei abendlichen Konzerten in Marktoberdorf, Bad Grönenbach, Kempten und Ottobeuren zeigen sie ihre Kunst und beweisen wieder, dass die universelle Sprache der Musik über alle Nationalitäten hinweg verbindet.

Serenade der International Summer Academy in Marktoberdorf

Das Eröffnungskonzert findet am 8. Juli in Ottobeuren statt, es folgt die Serenade am 9. Juli in der Bayerischen Musikakademie Marktoberdorf am 11. Juli in Bad Grönenbach, 12. Juli in Kaufbeuren und 13. Juli im Stadttheater Kempten. Zum Abschluss musizieren die jungen Künstler nochmals in der Musikakademie am 15. Juli. Alle Konzerttermine gibt es unter www.modakademie.de oder Telefon (0 83 42) 96 18-0.

Die Konzertreihe im Allgäu wird durch das Engagement gemeinnütziger Organisationen und Firmen unterstützt. Sie vergeben alljährlich Stipendien an besonders Begabte, die ohne finanzielle Unterstützung den Meisterkurs nicht besuchen könnten. Auch die Konzerteinnahmen fließen eins zu eins in die Kursfinanzierung ein.