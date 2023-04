Das ist beim Kunstsommer in Unterthingau geboten

Ausstellungen, Lesungen, Konzerte: Viele Kunstschaffende aus der Region sind in den kommenden Monaten beim Kunstsommer im Roten Schloss in Unterthingau dabei.

30.04.2023 | Stand: 11:30 Uhr

In der Marktgemeinde Unterthingau zieht bereits ganz offiziell am 1. Mai der Sommer ein. Es handelt sich dabei um einen ganz besonderen Sommer: Bunt ist er, vielseitig und vor allem voller Kreativität.

Ausstellungen, Lesungen und Konzerte sind Teil des Programms beim Unterthingauer Kunstsommer

Das erste Mal findet nämlich im Roten Schloss der Unterthingauer Kunstsommer statt. Von Montag, 1. Mai, bis Sonntag, 27. August, laden dort die unterschiedlichsten Ausstellungen, Lesungen und Konzerte zum Entdecken, Staunen und Genießen ein. Hinter der Veranstaltung steckt die Privatinitiative Kunstkreis Eschenlohe. Und deren Initiatoren, das Ehepaar Kathrin und Johann Jörg, haben ganz besondere Ambitionen.

Kathrin und Johann Jörg haben sich mit Leib und Seele der Kunst verschrieben. Mit dem Kunstkreis Eschenlohe wollen sie eine Plattform für kunst-, literatur- und musikinteressierte Menschen schaffen. So planen sie Ausstellungen, Lesungen und kleinere Konzerte und führen diese vor allem im ländlichen Raum durch.

Johann Jörg, der gebürtig aus Kempten stammt, ist ebenfalls unter dem Namen Eschenlohe als Künstler aktiv. Er hat sich der klassischen Malerei verschrieben und arbeitet mit Ölfarben. Seine Bilder sind unter dem Titel „Art of Oil“ bei der Eröffnung des Unterthingauer Kunstsommers zu sehen.

Mit einr Vernissage wird die Veranstaltungsreihe eingeleitet

Die Veranstaltungsreihe wird am 1. Mai feierlich mit einer Vernissage um 18 Uhr im Roten Schloss eröffnet. Bürgermeister Bernhard Dolp wird ein Grußwort sprechen, das Bläserensemble des Musikvereins wird spielen und alle beteiligten Künstlerinnen und Künstler werden anwesend sein.

Zahlreiche Kunstschaffende aus der Region sind beim Unterthingauer Kunstsommer vertreten. Unter anderem zeigt Hans Möst aus Leuterschach seine Bilder. Unter dem Titel „Farbenspiele“. Möst hat einen besonderen Anspruch an seine Werke: Sie sollen die Seele des Künstlers spiegeln. Das ist ihm in der Vergangenheit bereits eindrucksvoll gelungen. In Leuterschach begeisterte er im Oktober vergangenen Jahres mit einer kleinen Werkschau. Nun sind seine Bilder von 30. Mai bis 15. Juni in Unterthingau zu sehen.

Auch eine Marktoberdorfer Künstlerin ist vertreten: Wanda Schubert-Helfferich. Ihre Werke sind von 17. bis 30. Juni im Roten Schloss ausgestellt. Auch die Literatur und die Musik kommen nicht zu kurz: Am Samstag, 6. Mai, liest beispielsweise die Mindelheimer Autorin Christel Klemenjak aus ihrem Buch „Zuhause in der ganzen Welt“. Katrin Schmidt-Penski und Winfried Ziehensack spielen am Freitag, 4. August, um 19 Uhr „Balladen und Songs“.

Das Programm des Kunstsommers Unterthingau im Überblick

1. Mai, 18 Uhr: Eröffnung des Unterthingauer Kunstsommers

Eröffnung des Unterthingauer Kunstsommers 1. Mai bis 26. Mai: Ausstellung „Art of Oil“ von Eschenlohe

Ausstellung „Art of Oil“ von Eschenlohe 6. Mai, 19 Uhr: Lesung mit Autorin Christel Klemenjak

Lesung mit Autorin Christel Klemenjak 30. Mai bis 15. Juni: Ausstellung „Farbenspiele“ von Hans Möst

Ausstellung „Farbenspiele“ von Hans Möst 17. Juni bis 30. Juni: „Begegnung mit Bildern von Wanda Schubert-Helfferich“

„Begegnung mit Bildern von Wanda Schubert-Helfferich“ 3. Juli bis 14. Juli: Stefanie Mayer „Halbabstrakt - Abstrakt“

Stefanie Mayer „Halbabstrakt - Abstrakt“ 15. bis 26. Juli: Conny Stolzer „Aquarelle“

Conny Stolzer „Aquarelle“ 15. Juli 2023, 19 Uhr: Lesung mit der Autorin Gudrun Grägel

Lesung mit der Autorin Gudrun Grägel 22. Juli, 19 Uhr: Lesung mit Autorin Tina Schlegel

Lesung mit Autorin Tina Schlegel 28. Juli bis 11. August: Ausstellung „Stimmungen“ von Katrin Schmidt-Penski

Ausstellung „Stimmungen“ von Katrin Schmidt-Penski 4. August, 19 Uhr: Balladen und Songs mit Katrin Schmidt-Penski und Winfried Ziehensack

Balladen und Songs mit Katrin Schmidt-Penski und Winfried Ziehensack 12. August bis 27. August: Ausstellung „Wirklichkeit und Phantasie“ von Katrin Schmidt-Penski und Sophie Fiener

Ausstellung „Wirklichkeit und Phantasie“ von Katrin Schmidt-Penski und Sophie Fiener 27. August, 18 Uhr: Finissage

