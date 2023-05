Das ist das Besondere am neuen Maibaum in Lengenwang

Vielerorts wird gefeiert: In Lengenwang steht ein neuer Maibaum, in Thalhofen lodert ein Maifeuer. Was beide Veranstaltungen eint.

02.05.2023 | Stand: 04:00 Uhr

„Maifeuer in Thalhofen“. Dieser Satz spricht sich schnell herum, nicht nur bei den „einheimischen“ Bewohnern. Von überall kamen die Besucher, um das tolle Spektakel der Walpurgisnacht vor Ort zu erleben. Viele fleißige Hände waren nötig, um genügend Holz für das große Maifeuer am Langweg zu sammeln und aufzuschichten. Doch die Dorfgemeinschaft Thalhofen, bekannt für den guten Zusammenhalt, hat wieder alles bestens organisiert.

Das Maifeuer in Thalhofen war wieder ein Ereignis Bild: Wolfgang Hepke

Und so strömte eine große Anzahl, vor allem Kinder, an den Langweg, denn pünktlich zur Dämmerung wurde das Maifeuer mit Unterstützung der Feuerwehr entfacht. Und es wurde wieder einmal ein großes Feuer, das weithin sichtbar war. Symbolisch soll damit der Winter ausgetrieben und der Frühling begrüßt werden. Außerdem sollen Krankheiten abgewendet werden. So wird es aus der Keltenzeit beschrieben. Mit diesem Feuer in Thalhofen kann es mit den derzeitigen Temperaturen nur aufwärtsgehen. Aber nicht nur das Feuer lockte die vielen Besucher an, die Dorfgemeinschaft verkaufte im aufgestellten Zelt Getränke und feine Schmankerl. Ein Grund mehr, noch etwas länger zu bleiben. Denn das Maifeuer loderte noch lange bis in die Nacht.

Lengenwang ist stolz auf den neuen Maibaum

„Dieses Jahr stellt die Feuerwehr Lengenwang schon den zehnten Maibaum und schon zum vierten Mal wird er hier am Ortseingang aufgestellt“, verkündete Lengenwangs Feuerwehr-Vorstand Josef Grotz stolz. In den Anfängen stand er bei der Kirche in der Dorfmitte. Der 28 Meter hohe Baum ist bestückt mit 25 Schildern, die symbolisch die ortsansässigen Betriebe und Vereine darstellen, und wurde von den Rechtlern Osterwald gespendet. Nach der feierlichen Weihe durch Pfarrer Wolfgang Schnabel und mit musikalischer Begleitung der Musikkapelle Lengenwang, lud die Feuerwehr mit Speis und Trank noch zum Verweilen ein.

Auch in Ebersbach wird rund um den Maibaum gefeiert

In Ebersbach wurde am 1. Mai traditionell der Maibaum von der freiwilligen Feuerwehr Ebersbach-Heißen am Dorfplatz aufgestellt. Gespendet wurde der Maibaum dieses Jahr von Hans Reitebuch. Im geheizten Festzelt bot die Feuerwehr verschiedene Speisen und Getränke zur Stärkung an. Viele Ebersbacherinnen und Ebersbacher hatten sich dazu eingefunden, wo sie vom Vorsitzenden Armin Rauch herzlich begrüßt wurden. Dabei unterhielt die Musikkapelle Ebersbach unter der Leitung von Dirigent Hannes Heinlein. Für die Kleinen wurde Kinderschminken angeboten, sowie das Ausprobieren von verschiedenen Musikinstrumenten war möglich – auch das Mitfahren im Feuerwehrfahrzeug kam bei den jüngeren Besuchern sehr gut an.

Auchn in Ebersbach steht ein neuer Maibaum Bild: Antonio Multari

