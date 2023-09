Das ist in der Filmburg Marktoberdorf im September geboten

Die Filmburg hat einige Highlights auf dem Programm stehen. Unter anderem spielt die Rotary International Bigband. Auch auf der Leinwand ist viel geboten.

31.08.2023 | Stand: 04:00 Uhr

Der September steht in der Filmburg Marktoberdorf ganz im Zeichen großer Musik. Auf und vor der Kinoleinwand erwarten die Besucherinnen und Besucher Vollblut-Musiker.

Am Freitag, 8. September, steht um 19.30 Uhr das Rotary Bigband Benefiz-Konzert auf dem Programm. Die Rotary International Bigband, ein Zusammenschluss von etwa 20 ausgewählten Musikerinnen und Musikern aus dem In- und Ausland, gibt es seit dem Jahr 2019. Die Musikerinnen und Musiker treffen sich zwei bis dreimal im Jahr zu einer gemeinsamen Proben- und Konzertphase. Die künstlerische Leitung der Bigband hat seit dessen Gründung der renommierten Jazztrompeters Thomas Siffling inne.

Zur klassischen Besetzung der diesjährigen kleinen „Alpentournee“ durch Österreich und Bayern gehören auch einmal wieder einige Profi-Musiker wie der charismatische Posaunist Bernhard Vanecek (unter anderem Vorsitzender der Jeunesses Musicales Rheinland-Pfalz), Oliver Strauch (Professor für Jazzschlagzeug an der Hochschule für Musik des Saarlandes) oder die einzigartige US-Sängerin Richetta Manager. Zu dem Ensembles gehört auch der heimische Trompeter Dr. Wolfgang Beinborn (Chefarzt an den Kliniken Kaufbeuren-Ostallgäu). Im Repertoire der Gruppe finden sich neben klassischen Standards aus dem Bereich Swing, Blues oder Latin auch einige eigene Kompositionen und Arrangements. Das Benefizkonzert der beiden Rotary-Clubs Kaufbeuren-Ostallgäu und Marktoberdorf wird zugunsten des Vereins Menschen im Aufwind durchgeführt.

Hier gibt es Tickets für das Konzert der Rotary International Bigband in Marktoberdorf

Tickets im Vorverkauf (25 Euro) sind online erhältlich über www.rotaryjazz.com oder direkt an der Filmburg Marktoberdorf sowie über Clubmitglieder.

Auch das Kinoprogramm hält einige Highlights bereit. Die Filmburg nimmt an den bundesweiten Dokumentarfilmtagen "LetsDok" teil und zeigt die Filme "Schafstage" und "Ein Himmel voller Bienen". Und nicht nur das: Auch die Regisseure kommen zur Filmvorführung nach Marktoberdorf. Am Montag, 11. September, findet um 20 Uhr ein Filmgespräch mit Walter Steffen statt. Er ist der Regisseur von "Schafstage". Der Kinofilm dokumentiert einen Bergsommer des Hirten mit den Schafen vom Auftrieb bis zum Abtrieb und dem Schafscheid. Er erzählt von Gemeinschaft und Leidenschaft, von der Liebe zur Natur, von der uralten Verbundenheit von Mensch und Tier. Am Dienstag, 12. September, steht um 20 Uhr ein Filmgespräch Heidi Reutter-Ambros, der Film-Autorin von "Ein Himmel voller Bienen" auf dem Programm. Der Dokumentarfilm zeigt, was der Mensch machen kann, um die Bienen und andere Insekten noch zu retten. Zudem verkauft der Imkerverein Marktoberdorf Honig.

Weitere Informationen zum Programm und Tickets gibt es unter www.filmburg.de