"Das ist kein Jugendstreich": In Marktoberdorf werden immer wieder Rettungsringe gestohlen

Immer wieder kommt es vor, dass Rettungsringe in Marktoberdorf gestohlen werden. Vize-Bürgermeister Hannig appelliert: „Es hängen Menschenleben daran“.

12.09.2022 | Stand: 05:30 Uhr

Immer wieder kommt es vor, dass Rettungsringe, die am Ettwieser Weiher und am Kuhstallweiher in Marktoberdorf hängen, beschädigt oder gar gestohlen werden. Nach Angaben der Stadt Marktoberdorf mussten in diesem Jahr schon einige lebensrettende Ringe ersetzt werden. Dabei handelt es sich keineswegs um einen dummen Jugendstreich, sagt Vize-Bürgermeister Wolfgang Hannig. Im Gegenteil: „Es hängen Menschenleben daran.“

Wolfgang Hannig war viele Jahre Vorsitzender der Kreiswasserwacht Ostallgäu. Dort hat er schon viel erlebt. Einige Jahre war Hannig auch als Bademeister am Elbsee im Einsatz. Er weiß, was es heißt, wenn ein Mensch am Ertrinken ist. „Diese Personen sind in Panik. Aus Reflex versuchen sie sich, an etwas oder jemandem hochzuziehen.“ Für nicht ausgebildete Rettungsschwimmer, die den Ertrinkenden helfen wollen, kann diese Situation somit ebenfalls sehr gefährlich ausgehen. Im schlimmsten Fall könnten sie von dem Ertrinkenden mit in die Tiefe gezogen werden. „Deshalb ist es immer wichtig, einen funktionieren Rettungsring in der Nähe zu haben, der den Ertrinkenden im Notfall zugeworfen werden kann.“ Denn bis zum Eintreffen der Rettungskräfte können schon mal ein paar Minuten vergehen – wertvolle Minuten, die über Leben und Tod entscheiden können.

Marktoberdorfer Vize-Bürgermeister: Rettungsringe können Leben retten

Auch im Ettwieser Weiher sind bereits Menschen ertrunken. Im Sommer 2018 fanden Badegäste einen leblosen Mann, im Jahr zuvor starb ein Rentner an den Folgen seines Badeunfalls im Ettwieser Weiher. Für den Notfall hängen am Ettwieser Weiher nach Informationen der Stadt sechs Rettungsringe und am Kuhstallweiher hängen drei.

Der städtische Bauhof kontrolliert die Ringe täglich und tauscht sie aus, falls es – wie in den vergangenen Monaten – zu Beschädigungen oder Diebstählen kommt, erklärt Wolfgang Hannig. 74 Euro kostet ein Rettungsring. Laut Hannig handelt es sich dabei um eine spezielle wetterfeste Ausführung. An den Badeseen hängen somit andere Ringe als beispielsweise im Hallenbad.

Stadt Marktoberdorf muss Rettungsringe auf Vorrat bestellen

Die Stadt Marktoberdorf musste nun schon Rettungsringe auf Vorrat bestellen, damit diese schnell ausgetauscht werden können. „Wir bringen jeden Diebstahl bei der Polizei zur Anzeige“, sagt Hannig und appelliert nochmals daran, keine Rettungsringe zu beschädigen oder zu entwenden.

Für zusätzliche Sicherheit an den heimischen Badeseen sorgen übrigens nicht nur die Rettungsringe, sondern auch die Wasserwacht Marktoberdorf. Sie hält am Elbsee und am Ettwieser Weiher Wachdienst. Und die Wettkampfmannschaft war über viele Jahre hinweg Rekordmeister im Rettungsschwimmen, erzählt Wolfgang Hannig.

