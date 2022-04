"Das ist nicht hinnehmbar": Bundestagsabgeordnete Ferschl kritisiert Arbeitsbedingungen von Erziehern

Bundestagsabgeordnete Susanne Ferschl (Die Linke) macht bei einem Austausch über die Arbeitsbedingungen in Kindertagesstätten ihrem Ärger Luft.

06.04.2022 | Stand: 11:38 Uhr

Personalmangel, zu große Gruppen, zu wenig Vor- und Nachbereitungszeit und zu wenig Wertschätzung – diese Probleme standen im Mittelpunkt eines Austauschs über die Arbeitsbedingungen in Kindertagesstätten zwischen Erzieherinnen aus dem Ost- und Unterallgäu sowie der Bundestagsabgeordneten und stellvertretenden Vorsitzenden der Fraktion Die Linke, Susanne Ferschl.

Diese Kritikpunkte nennt Susanne Ferschl

„Die Personalsituation war schon vor Beginn der Corona-Pandemie auf Kante genäht und das System auf Verschleiß gefahren“, sagte Ferschl. „Corona hat die Belastungssituation noch verstärkt, aber ein Umdenken findet trotzdem nicht statt.“ Man setze weiter darauf, dass die Kolleginnen an der Belastungsgrenze und darüber hinaus arbeiten. Das sei nicht hinnehmbar. Wenn dem Fachkräftemangel nicht zeitnah gegengesteuert werde, droht aus ihrer Sicht ein Zusammenbruch des Systems. Laut den Erzieherinnen sind die Ursachen vielschichtig: Die Gruppen seien oft viel zu groß, zwei Betreuende pro Gruppe nicht mehr zeitgemäß. „Wir stecken immer noch in Strukturen aus den 1980er Jahren“, sagte eine Erzieherin, „dabei hat sich die Lebens- und Arbeitsrealität verändert.“

Austausch mit bayerischer Sozialministerin

Die Zustände, die in vielen Kitas herrschen sind laut Ferschl ein Ergebnis „neoliberaler Logik“ in der Politik: „Seit Jahrzehnten wird unsere öffentliche Daseinsvorsorge kaputt gespart, ob das nun die Kitas sind oder die Kliniken.“ Gemeinsam mit den Erzieherinnen richtet sich Ferschl an die bayerische Sozialministerin, um in einem Austausch zu kommen.

