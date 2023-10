Gründerin Monika Schubert: "Das Mobilé war mein Leben"

"Lieblingsort", "Zuhause": Das Mobilé Marktoberdorf hat viele Namen. Seit Jahrzehnten ist die Schule eine feste Institution. Wie alles begann.

18.10.2023 | Stand: 18:00 Uhr

Am Hauseingang der Schützenstraße 30 in Marktoberdorf hängt ein Schild. "Hier sind zuhause: Mobilé Marktoberdorf..." steht dort in verschlungenen Buchstaben geschrieben. Die wenigen Worte bringen bereits auf den Punkt, um was es an diesem Ort geht. "Das Mobilé ist ein buntes und offenes Zuhause", sind sich Monika Schubert, die Gründerin, und Lucia Golda, die Leiterin, einig. Die beiden Frauen werden im Laufe des Gesprächs noch viele Worte für den Ort finden, der seit 40 Jahren ein fester Bestandteil der Kulturwelt von Marktoberdorf ist. "Lieblingsort", "Wegbegleiter", oder, wie Monika Schubert es formuliert: "40 Jahre meines Lebens". 1983 rief die Marktoberdorferin das Mobilé ins Leben. Dass sie mit ihrer Schule und Kleinkunstbühne je 40-jähriges Jubiläum feiern würde - das hätte sie nie gedacht.

