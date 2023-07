Wie können mehr Menschen auf das Programm im Modeon Marktoberdorf aufmerksam gemacht werden? Die Kulturverwaltung hat mehrere Ansätze.

07.07.2023 | Stand: 16:18 Uhr

Auch die Kulturverwaltung Marktoberdorf ist auf der Allgäuer Festwoche in Kempten vertreten. Das teilte Eva Maria Schmid in der jüngsten Sitzung des Kulturausschusses mit. „Am Donnerstag, 17. August, sind wir am Stand der Allgäu GmbH“, sagte Schmid.

Marktoberdorfer Kulturverwaltung auch auf der Allgäuer Festwoche in Kempten

Die Kulturverwaltung möchte die Besucherinnen und Besucher mit dem Programm im Modeon vertraut machen und Flyer verteilen. Apropos Präsenz: Das Modeon ist nun auch auf Instagram vertreten. Der Account heißt modeon.marktoberdorf.