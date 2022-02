Das nächste Handballderby der Ostallgäuer Männer

Am Samstagabend wird es in Neugablonz hochhergehen: Die Handballer der SG Biessenhofen-Marktoberdorf spielen gegen die der SG Kaufbeuren-Neugablonz.

26.02.2022 | Stand: 09:00 Uhr

Wenn nicht kurzfristig weitere Coronafälle die Pläne durchkreuzen, kommt es am Samstag, 26. Februar, zum erneuten Handballduell der Männermannschaften aus Biessenhofen/ Marktoberdorf und Kaufbeuren/ Neugablonz. Beide Teams lieferten sich bereits vor drei Wochen eine spannende Bezirksoberliga-Partie in der Biessenhofener Wertachsporthalle, in der die hochfavorisierten Gäste mit viel Mühe und nach harten Kampf 27:25 gewonnen hatten.

Die SG Biessenhofen-Marktoberdorf geht als Außenseiter in die Handball-Partie

Die Voraussetzungen für das Lokalderby am Samstag sind unverändert. Die SG Biessenhofen/Marktoberdorf geht als klarer Außenseiter ins Spiel. Die Mannschaft aus dem mittleren Ostallgäu konnte bisher noch keinen Sieg erringen und steht mit 0:10 Punkten am Tabellenende der Bezirksoberliga. Ein Platz in der Aufstiegsrunde ist theoretisch noch möglich, aber nur mit einer Erfolgsserie zu schaffen. Daher sollten die fünf Rückrundenspiele bereits dazu genützt werden, sich spielerisch weiter zu entwickeln und für die Abstiegsrunde gegen vier Kontrahenten aus der Ostgruppe des Alpenvorlands zu wappnen.

Wann das Gipfeltreffen in Neugablonz beginnt

Die SG Kaufbeuren/Neugablonz ist in einer wesentlich komfortableren Lage, hat bereits acht Punkte auf dem Konto und dürfte problemlos den Sprung in die Aufstiegsrunde schaffen. Die Partie der beiden derzeit ungleichen Spielgemeinschaften beginnt um 17.30 Uhr in der Sporthalle in Neugablonz.

Im einzigen Heimspiel des Wochenendes erwartet die männliche C-Jugend der SG ab 13 Uhr den VfL Buchloe in der Marktoberdorfer Sporthalle. Die A-Juniorinnen müssen am Sonntag ab 16 Uhr in Sonthofen gegen die JSG Alpsee/Grünten antreten.