Das neue Lesezimmer dieser Marktoberdorfer Grundschule hat viel zu bieten

Die Martinsschule Marktoberdorf ist nun stolzer Besitzer eines Lese- und Hörclubzimmers. Zur Eröffnung kam prominenter Besuch.

19.01.2023 | Stand: 16:11 Uhr

An der Grundschule St. Martin in Marktoberdorf wurde ein neu eingerichteten Lese- und Hörclubzimmer eröffnet. Zu diesem Anlass kamen dort viele bekannte Persönlichkeiten Marktoberdorfs an einem Vormittag zusammen, um allen Kindern der Schule vorzulesen. Mit dabei waren Filmburg-Leiterin Monika Schubert, Schulamtsdirektorin Karin Weikmann, Stadtpfarrer Oliver Rid, Jürgen Schwarz und Bernhard van Almsick von der Bayerischen Musikakademie, Stefan Riedle von der Sparkasse Allgäu, Hauptamtsleiter Martin Vogler und die ehemalige Konrektorin der Schule, Edeltraud Süß.

Mittelschule Marktoberdorf hat Lesehäuser für Grundschule gebaut

Besonders beliebt bei den Kindern und Erwachsenen waren die neuen Lesehäuser. Diese wurden in Kooperation mit der Mittelschule Marktoberdorf angefertigt: Peter Baur und seiner Klasse bauten die Sitzgelegenheiten für die Grundschülerinnen und -schüler. Die Bücher und einige der Regale im neuen Leseclub stammen aus dem ehemaligen Lesezelt der Buchhandlung Glas und wurden im Rahmen der Geschäftsübergabe an die Sankt-Martin Schule von Frau Johanna Glas gespendet.

Grundschule St. Martin in Marktoberdorf freut sich über Bücherspenden

Da noch viele Lücken in den Regalen sind, würden sich die Martins-Kinder über sehr gut erhaltene Erstlesebücher, Bilderbücher, Kinderromane (auch Reihen) und vor allem Kinder-Sachbücher freuen. Auch vollständige Brett- und Kartenspiele im Alter von sechs bis zehn Jahren werden noch gesucht. Diese können im Büro der Grundschule St. Martina, Schwabenstraße 58 A, hinter dem Modeon, täglich von 8 bis 11.30 Uhr abgegeben werden.

