Das Ostallgäu steuert auf die Warnstufe Rot zu: Kommt die 3G-Regel am Arbeitsplatz?

Ab Samstag treten neue Regeln in Kraft: Bleiben die Zahlen auf dem derzeitigen Niveau, wird der Landkreis zum regionalen Hotspot. Was das bedeutet.

04.11.2021 | Stand: 18:01 Uhr

Ein Blick auf die aktuellen Ostallgäuer Zahlen zeigt: Der Landkreis steuert darauf zu, ab Samstag ein regionaler Hotspot zu werden. Für die Ostallgäuer wäre dies mit weiteren Beschränkungen verbunden – unter anderem mit der 3G-Regel am Arbeitsplatz. Hintergrund ist, dass ab Samstag, 6. November, im Ostallgäu sowie in ganz Bayern schärfere Corona-Regeln in Kraft treten. Ausschlaggebend ist dafür neben der Sieben-Tage-Inzidenz die Krankenhausampel. Sie zeigt, wie viele Intensivbetten jeweils belegt sind.