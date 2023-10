Das planen die Fans von Fendt fürs große Jubiläum im Jahr 2030

Der Fendt Classic Club International trifft sich in Marktoberdorf. Dabei gibt der Vorsitzende auch einen Ausblick auf das Jubiläumsjahr "100 Jahre Dieselross".

Einem echten Fan von Fendt ist nichts zu viel. Der reist auch an einem Werktag aus Holland oder Südtirol nach Marktoberdorf zur Mitgliederversammlung. Dort erhielt er nicht nur exklusive Informationen über die Produktion, die Neuheiten, sondern auch über die Entwicklung des Fendt Classic Club International (FCCI). Die Vereinigung werde immer beliebter, sagte Vorsitzender Sepp Nuscheler. Über 330 Mitglieder hat sie inzwischen. Eine Zahl, der er gern im nächsten Jahr verdoppeln will. Eine Plattform, um für sich zu werben, soll die bevorstehende Agritechnica in Hannover werden, die größte Landtechnikmesse der Welt, wo Fendt mit dem bislang größten Stand der Firmengeschichte vertreten ist.

Was beim Treffen des Fendt Classic Clubs International für Gänsehaut sorgte

Davon konnte Dr. Hermann Fendt noch nicht einmal träumen. Vor fast 100 Jahren hatte er das Dieselross entwickelt und wenig später mit seinem Bruder Xaver das heutige Weltunternehmen gegründet. Aus der Anfangszeit der 1930er Jahre existieren noch viele Verdampfer, die sich im Sommer zu einem Stelldichein an ihrer Geburtsstätte getroffen hatten. Weit über 4000 Zuschauer hatten das Spektakel verfolgt.

Ein kurzes Video darüber sorgte für viele Gänsehautmomente bei dem Treffen im Forum. Und es war ein Höhepunkt in der noch jungen Geschichte des Vereins. Erst vor zwei Jahren war er gegründet worden. Weitere Treffen sollen folgen, kündigte Nuscheler an. Mit welchen Baureihen oder aus welcher Zeit sei noch offen. Ein Rhythmus von zwei bis drei Jahren ist angedacht.

So will der Verein die Geschichte von Fendt lebendig werden lassen

Das ganz große Ziel des Vereins sei es, sagte Nuscheler, Fendt-Geschichte lebendig werden zu lassen. In einem Museum, das möglichst 2030 eröffnet werden soll, also quasi zum 100. Geburtstag des Dieselrosses. Wo, das ist noch nicht klar. Am Werk nahe der Bahngleise sei ein Vorschlag, es gebe noch andere. Erst vor kurzem traf sich der Vorstand des FCCI zum einem Informationsgespräch mit dem schwäbischen Europaabgeordneten Markus Ferber und dem CSU-Fraktionsvorsitzenden im Bayerischen Landtag, Klaus Holetschek. „Wir wollen die maximale Unterstützung auf allen Ebenen“, sagte Nuscheler.

Der Fendt Classic Club International hat gewählt: (von links) stellvertretender Vorsitzender Karl-Heinz Welz (ehemaliger Werkleiter Getriebe Marktoberdorf), stellvertretender Vorsitzender Walter Wagner (Vice President und Geschäftsführer Forschung und Entwicklung), Schriftführer Dieter Rechter (ehemals Leiter Controlling Forschung und Entwicklung), Schatzmeister Bernhard Bartussek (Leiter Steuerabteilung AGCO GmbH Marktoberdorf) und Vorsitzender Sepp Nuscheler (ehemaliger Pressesprecher). Bild: Andreas Filke

Für die nächsten zwei Jahre wurde auch der Vorstand gewählt. Laut Satzung entsendet die Fendt-Geschäftsführung zwei Personen. Das sind der Vorsitzende Sepp Nuscheler und der Schatzmeister Bernhard Bartussek. Die weiteren Positionen besetzen die Mitglieder. Dies sind als Stellvertretende Vorsitzende Walter Wagner und Karl-Heinz Welz. Neuer Schriftführer ist Dieter Rechter als Nachfolger für den überraschend gestorbenen Hans Heinle.

Was es mit dem grünen Filzstift auf sich hat

Von Dr. Richard Winkler, Leiter des Bayerischen Wirtschaftsarchivs, wird derzeit das Fendt-Archiv gesichtet. Dazu gehören auch Unterlagen von Hermann Fendt, die sein Sohn Peter ans Unternehmen übergeben hat. Etliche tragen Anmerkungen mit grünem Filzstift – Hermann Fendts persönliche Überarbeitungen der Pläne von Mitarbeitern. Wie sie die Zeit des damaligen Familienbetriebes erlebt haben, berichten Peter Fendt und Hans Fendt in einem Podcast, den Carolin Nuscheler aufgezeichnet hat. Sie begleitet den Verein in Sachen Kommunikation und Marketing. Dazu gehört eine Internetpräsenz ebenso wie eine eigene Produktlinie im Fanshop. Denn schließlich sollen die Fans voll auf ihre Kosten kommen. In Holland, in Südtirol und weit darüber hinaus.

