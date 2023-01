Das planen die Klimakreise für das Ostallgäu

Die verschiedenen Klimakreise im Ostallgäu schließen sich zusammen. Was sie sich davon versprechen, was sie fordern, was sie gegen den Klimawandel tun wollen.

Die Energie- und Klimaarbeitskreise im Ostallgäu haben sich für das neue Jahr vorgenommen, ihre Zusammenarbeit und Vernetzung mit einem institutionellen Rahmen zu versehen. Das schreibt Ulrich Schaaf vom Arbeitskreis Energie im Bürgerforum Seeg in einem Newsletter. Neben den Seegern sind der Klimaarbeitskreis Roßhaupten, der Klimabeirat Füssen und der Klimastammtisch Marktoberdorf dabei.

Das will das Klimanetzwerk im Ostallgäu erreichen

Die großen Projekte, die in Berlin und Brüssel sowie in den großen Unternehmen bearbeitet werden müssen, wollen die Ostallgäuer mit konkreten Projekten in der Region ergänzen. Dazu zählen etwa eine aufsuchende Energieberatung, die Förderung von Mieterstrom, die Schaffung von Nahwärmenetzen und die Nutzung von Pflanzenkohle. Während in Seeg bereits seit zwölf Jahren ein Nahwärmenetz existiert, hat der Klimabeirat des Füssener Stadtrats für das Baugebiet im Weidach ein „kaltes Nahwärmenetz“ vorgeschlagen.

Wie und wo Geothermie eingesetzt werden kann

Für neu gebaute, gut gedämmte Häuser wird dabei Wärme aus Grundwasser oder oberflächennaher Geothermie in einem kostengünstigen, nicht isolierten Netz zu den Häusern geführt, die es über Wärmepumpen nutzen. Weil dem Füssener Stadtrat dieser Vorschlag zu kurzfristig kam, soll das Konzept in einem anderen Neubaugebiet verwirklicht werden. Gleichzeitig wollen die Arbeitskreise der Nachricht nachgehen, dass es in Füssen tiefe Geothermie gebe, mit der die Altbauten mit Wärme versorgt werden könnten. In Roßhaupten arbeiten Klimaausschuss, Gemeinde und Gemeinderat bei der Planung eines Nahwärmenetzes zusammen.

