Das sagen Ostallgäuer Kommunen zum umstrittenen Heizungsgesetz

Die Ampel-Koalition nimmt mit ihren Plänen für das neue Heizungsgesetz auch die Ostallgäuer Kommunen stärker in die Pflicht: Sie sollen Wärmepläne erstellen.

09.07.2023 | Stand: 18:15 Uhr

Die Wärmepläne der Kommunen sollen eine wichtige Orientierung für Bürgerinnen und Bürger sein, weil sie so erfahren, ob ihr Haus bald an ein Fern- oder Nahwärmenetz angeschlossen wird - oder sie ihre Heizung absehbar auf beispielsweise eine Wärmepumpe umrüsten sollten. Ein engmaschiges Netz an Abnehmern ist laut Wolfgang Guggenmos, dem Kämmerer der Stadt und Geschäftsführer der Fernwärme GmbH Marktoberdorf, Voraussetzung für ein funktionierendes Fernwärmenetz – was sich auf dem Land teilweise schwierig gestaltet.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.