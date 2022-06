Das Sebastiansbad in Ebersbach ist bereit für den Sommer

Zahlreiche Ehrenamtliche haben das Freibad an der „Gfällmühle“ in Ebersbach bei Obergünzburg für die Saison hergerichtet. Dabei wurde jede Menge Hilfe benötigt.

Der Sommer naht und auch das Sebastiansbad in Ebersbach macht sich für die neue Badesaison bereit. Viele Helfer haben dafür mitangepackt und die „Gfällmühle“ erstrahlt nun wieder in neuem Glanz. Einen großen Anteil hatte das Schwimmbadfreundeteam. Unter der Leitung von Raphael Hogen säuberten Fabian Holzheu, Uli Bufler, Thomas Bufler und Andreas Doleschal die Außenanlagen.

Die Außenanlagen in Ebersbach wurden ausgespritzt, die Feuerwehr spülte den angesammelten Schlamm aus dem Becken

Durch Ausspritzen brachten sie diese auf Hochglanz. Die Feuerwehr rückte schließlich unter dem Kommando von Tobias Schreiegg mit großem Gerät an und spülte den angesammelten Schlamm aus den Becken.

Bei allen Arbeiten konnten das Bad zudem auf die Unterstützung des Seniorenarbeitsdienstes bauen. Im Bereich Wasser war auf die Dienste von Michael Schrankenmüller, Peter Bufler, Peter Meggle und der Firma Rudolf Maurus Verlass. Das Sebastiansbad des TSV Ebersbach lobt auch die Zusammenarbeit mit der Familie Wölfle, den Wirtsleuten des angrenzenden Gasthofs Gfällmühle.

Schon seit 1958 gibt es das vereinseigene Bad des TSV Ebersbach

Das vereinseigene Freibad in Ebersbach gibt es seit 1958. Bereits 1955 erwarb der TSV das Grundstück bei der Gfällmühle. Der Mühlbach bot das nötige Wasser und so reifte der Plan, an Ort und Stelle ein Schwimmbad zu bauen. Viele Helferinnen und Helfer waren bereit, mit anzupacken, auch wenn der erste Bagger schon stecken blieb.

Seit vielen Jahren sorgen zahlreiche Ehrenamtlichen dafür, dass das Bad erhalten bleibt. 2018 feierte das Bad 60-jähriges Jubiläum. (Lesen Sie auch: Badegäste freuen sich über ungewöhnlich warme Seen im Allgäu.)

Es gibt einen Kiosk im Ebersbacher Bad - und die Wasserwacht sorgt dort für die Sicherheit

Für die Besucherinnen und Besucher ist einiges geboten: ein Kioskteam mit Wally Scheibe, Rita Epple, Lucia und Annelies Hörmann sorgt für Erfrischungen und das leibliche Wohl. Die Wasserwacht unter der Leitung von Stefan Stolz kümmert sich um die Sicherheit der Badegäste. „Ohne dieses unglaubliche ehrenamtliche Engagement könnte der TSV Ebersbach dieses Badevergnügen nicht auf Dauer anbieten“, schreibt der Verein. Unterstützung gibt es dabei auch von der Gemeinde Obergünzburg. (Lesen Sie auch: Diese Freibäder haben geöffnet.)