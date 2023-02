Das sind die besten Nachwuchs-Landwirte im Ostallgäu

Berufsschule nimmt an Berufswettbewerb 2023 „Wer ist Deutschlands bester Landwirt?“ teil. Leo Filser, Jonas Völk und Simon Löfflad gewinnen den Kreisentscheid.

13.02.2023 | Stand: 05:30 Uhr

Unter dem Motto „Mit Herz und Hand – smart aufs Land“ versuchen die Auszubildenden in den verschiedenen Disziplinen ihr Bestes zu geben. „A bissel mehr Gas hättet ihr scho geben können“, meinte BBV-Kreisobmann Andreas Schmid. Doch auch er zeigte sich am Ende mit dem Ergebnis sehr zufrieden. Ulrike Devries, die Leiterin der Berufsschule Ostallgäu, lobte den Fleiß aller und freute sich darüber, dass zu dem Wettbewerb alle wieder in Präsenz zusammenkommen können. Devries war sehr gespannt, was die Ergebnisse ihrer Schülerinnen und Schüler anbelangt. „Wo stehen wir eigentlich?“ sagte sie bezüglich der langen Corona-Pandemie.

