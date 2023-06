Das sind die Forderungen für Kinder in Biessenhofen

In Biessenhofen haten die Freien Wähler ihre Jahresversammlung ab und stellen einen Forderungskatalog auf. Was ihre Ziele für die nächsten drei Jahre sind.

10.06.2023 | Stand: 11:00 Uhr

Die Freien Wähler Biessenhofen haben bei ihrer Mitgliederversammlung Bilanz über die Arbeit der vergangenen Monate gezogen.

Ortsvorsitzende Gaby Kalchschmid berichtete zunächst von der Arbeit der sieben Gemeinderäte, die die Freien Wähler aktuell in der Biessenhofener Kommunalvertretung stellen. Einige Ziele, die man sich für die sechsjährige Amtszeit gesetzt hatte, habe man in der ersten Hälfte bereits realisiert, hieß es. Doch es gibt auch noch viel zu tun. Auch in den verbleibenden drei Jahren wolle man viele wichtige Themen voranbringen. Dazu wurden bei der Mitgliederversammlung besonders die Verbesserung der Betreuungssituation von Kindern und bauliche Maßnahmen im Bereich der Schulen genannt.

Gottfried Csauth, Thomas Bartenschlager, Susen Knabner, Gaby Kalchschmid, Johanna Köpf und Markus Trinkwalder vertreten die Freien Wähler in Biessenhofen. Bild: Johann Bechteler

Auch die Landtagsdirektkandidatin der Freien Wähler für das Ostallgäu, Susen Knabner, ging auf die aktuelle Landespolitik ein und schilderte verschiedene Erfolge der Freien Wähler im bayerischen Landtag. Das Ziel nach der Wahl sei unter anderem die erneute Regierungsbeteiligung in Bayern.

Deshalb werben Freie Wähler fürs Stadtradeln

Abschließend wurde auch für die Aktion „Stadtradeln“ in der Gemeinde Biessenhofen vom 18. Juni bis 8. Juli geworben, bei dem es gilt, im dreiwöchigen Zeitraum möglichst viele Fahrradkilometer zu sammeln. Der Umstieg auf das Fahrrad diene dabei nicht nur dem Klimaschutz, sondern soll auch zur Verbesserung der Lebensqualität und zu einer kleinen Entlastung der Anwohnerinnen und Anwohner an viel befahrenen Straßen im Gemeindebereich beitragen.

