Nach fast 17 Jahren als Musikalischer Leiter an der Musikakademie in Marktoberdorf geht Karl Zepnik in den Ruhestand. Der Musikpädagoge hat einiges vor.

18.08.2022 | Stand: 18:15 Uhr

Fast 17 Jahre hat Karl Zepnik als Musikalischer Leiter die Bayerische Musikakademie in Marktoberdorf geprägt. Ab Oktober geht der 64-Jährige in den Ruhestand. Auch seine Tätigkeit als Vorsitzender des Musikausschusses im Chorverband Bayerisch-Schwaben (CBS) gibt Zepnik in andere Hände. CBS-Präsident Dr. Paul Wengert spricht von dem Ende einer erfolgreichen Ära. „Charly“ Zepnik selbst sagt: „Wenn es am schönsten ist, soll man aufhören.“

