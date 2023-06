Das verbindet Sulzschneid im Ostallgäu mit der Südsee

Sulzschneid besteht seit 900 Jahren. Beim Festakt ist vom "Paradies im Ostallgäu" die Rede. Warum auch die Geschichte von "Udo" neu geschrieben werden muss.

19.06.2023 | Stand: 18:03 Uhr

„Sulzschneid ist das Paradies im Ostallgäu.“ Besser als in diesem einen Satz, der beim Festakt fiel, lässt sich die vorherrschende Meinung im Dorf nicht zusammenfassen. Vor 900 Jahren wurde der Marktoberdorfer Stadtteil, seinerzeit als Sultzsnaite bezeichnet, erstmals urkundlich erwähnt – und das wurde nun mit drei Jahren Verspätung gefeiert. Dabei betonte vor allem Landrätin Maria Rita Zinnecker, dass sich Sulzschneid über all die Jahrhunderte seine Identität, seinen eigenen Charakter und seine Besonderheiten erhalten habe und diese auch bewahren möge. Wie in einem Paradies eben.

