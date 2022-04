Öl, Gas und Strom wird teurer: Was die Gemeinde Aitrang als Alternative plant

Gemeinde Aitrang will für einen Teil ihrer Liegenschaften weg von Öl, Gas und Strom. Welches Angebot private Investoren der Kommune und den Bürgern vorlegen.

Die gemeindlichen Liegenschaften sollen soweit möglich an eine Nahwärmeversorgung angeschlossen werden. In der jüngsten Sitzung hat der Gemeinderat Aitrang sein Interesse daran bekundet. Zwei Aitranger Unternehmer planen eine solche Nahwärmeversorgung für den Bereich südlich der Aitranger Bahnlinie und haben dazu eine Fragebogenaktion gestartet. Mit deren Hilfe soll festgestellt werden, wie hoch das Interesse der Grundstückseigentümer an diesem Projekt ist.

Diese Gebäude will Aitrang mit Nahwärme versorgen

Laut Bürgermeister Michael Hailand befindet sich in diesem Bereich das Rathaus mit Praxisräumen und einer Mietwohnung, derzeit mit einer veralteten Ölheizung versorgt. Weiter liegen dort die Grundschule und die Kita Kunterbunt, das Dorfgemeinschaftshaus, das Gebäude „Alte Schule“, das Feuerwehrhaus Aitrang und der Gemeindebauhof.

Die Ölheizung der Grundschule wurde 1993 eingebaut und heizt über eine Wärmeleitung zugleich die Kita. Auch das Dorfgemeinschaftshaus wird mit Öl beheizt, während die alte Schule sogar noch mit einer Elektroheizung erwärmt wird, was mit hohen Stromkosten verbunden ist. Im Landjugendraum wurde der Öleinzelofen durch einen Pelletofen ersetzt. Feuerwehrhaus und Gemeindebauhof werden mit Flüssiggas beheizt. Nach kurzer Diskussion sprach sich das Gremium einstimmig für den Anschluss an eine Nahwärmeversorgung aus, sofern dies möglich ist.

Die alte Schule wird sogar noch mit Strom beheizt

Gemeinderat Simon Richter hatte beantragt, im Zuge der Dammsanierung am nördlichen Ufer des Mühlbaches und der daraus folgenden Aufweitung des südlichen Ufers dort eine Flachwasserzone einzurichten. Dies könnte im Rahmen des Dammbaus relativ kostengünstig (5000 bis 6000 Euro laut der beteiligten Firma) und ohne große Vorplanung realisiert werden, da die ausführende Firma ja bereits vor Ort sei. Eine Planskizze könnte bei der anstehenden Besprechung mit dem Wasserwirtschaftsamt abgestimmt werden.

Eine Beratung des Antrags im Gemeinderat war wegen Erkrankung von Simon Richter bisher nicht erfolgt. Wie Bürgermeister Hailand nun in der Sitzung vortrug, ist gemäß Aussage der Unteren Wasserrechtsbehörde dafür ein Plangenehmigungsverfahren nötig. Denn dabei handle es sich nicht mehr um eine Gewässerunterhaltungsmaßnahme, sondern um einen Gewässerausbau.

Deshalb ist der Gemeinderat verärgert über die Antwort der Wasserrechtsbehörde

Eine schnelle Plangenehmigung während der Dammsanierung werde deshalb nicht möglich sein. Vielmehr sollte die Maßnahme in die Gesamtplanung „Aufwertung Mühlbachareal“ aufgenommen werden, für die auch eine Förderung durch das Amt für Ländliche Entwicklung möglich sei. Hierfür war im vergangenen Jahr eine Arbeitsgruppe gegründet worden. Im Haushalt 2022 seien für die Gesamtmaßnahme 20.000 Euro an Planungskosten eingestellt, sagte Hailand.

In der Diskussion wurde von verschiedenen Seiten Unmut laut, dass hier eine schnell und kostengünstig zu verwirklichende Verbesserung abgewürgt werde. Jetzt werde sie nicht nur unnötig verzögert, sondern wohl um ein Vielfaches teurer werden. Mit 9:4 Stimmen hat der Gemeinde dann aber doch beschlossen, die Flachwasserzone in die Gesamtplanung „Aufwertung Mühlbachareal“ aufzunehmen.

Warum starker Regen eine Straße immer mehr beschädigt

Die Gewerbestraße in Aitrang sei dringend sanierungsbedürftig, erinnerte der Bürgermeister. Der Asphalt weist Schäden auf und bei Starkregen wird viel Kies in Richtung Lindenstraße und Kreisstraße OAL 3 verfrachtet. Im vergangenen Jahr hat eine Ortsbesichtigung mit dem Bau- und Umweltausschuss und den Anliegern stattgefunden. Danach habe die Verwaltungsgemeinschaft Biessenhofen eine Planung ausgearbeitet und Angebote eingeholt. Die Arbeiten sollen Mitte Mai beginnen. Einstimmig vergaben die Räte den Auftrag zum Preis von rund 82.000 Euro.

Die Neufassung des Baulandgrundsatzbeschlusses wurde verschoben. Es fehlten noch weitere dazu notwendige Informationen.