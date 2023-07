Das war beim Almrauschen auf dem Seelenberg geboten

Vier Musikgruppen bereichern das sehr gut besuchte Fest in Unterthingau. Strahlender Sonnenschein, temperamentvolle Musik.

11.07.2023 | Stand: 14:23 Uhr

Bei strahlendem Sonnenschein ist in Unterthingau das seit 1991 jährlich wiederkehrende Almfest gefeiert worden. Vier Musikgruppen bereicherten das Fest bei der Familie Stöckle auf dem Seelenberg. Am Freitagabend spielten zum Auftakt die Bubis, mittlerweile auf 15 Musiker angewachsen, temperamentvoll und fetzig. Es war ein Abend für die Geselligkeit: 1300 Gäste hatten sich eingefunden.

Den Festgottesdienst am Sonntagvormittag umrahmte die Musikkapelle Unterthingau. Pfarrer Edward Wastag predigte über das Zusammenspiel der Instrumente, das den Klangreichtum der 60-köpfigen Kapelle ausmacht. Von der Trompete als Königin der Instrumente bis zu den Posaunen – die in der Bibel die Mauern von Jericho zu Fall bringen. Mit edel, weich, warm, vier Oktaven im Tonumfang, universell einsetzbar und faszinierend beschrieb der Geistliche ihren Klang. Das Schlagzeug wiederum kann laut Wastag symbolisch sowohl für schnelle Klänge (die Jugend darstellend) als auch für langsam ausklingende Klänge stehen (die Krankheit, das Langsamer-Werden). Die Klarinette, auch Schwarzwurzel genannt, komme in Klang und Wesen einer Katze gleich, schleichend bis kratzend, wie etwa bei Peter und der Wolf.

Pfarrer Edward Wastag predigt beim Feldgottesdienst in Unterthingau

Zusammenfassend betonte der Priester am Ende seiner Predigt: „So unterschiedlich wie die Instrumente eines Orchesters sind auch die Menschen.“ Jeder denke und arbeite anders, habe verschiedene Eigenschaften, einen eigenen Klang, ein eigenes Ziel. „Doch brauchen wir einander. Unsere Charaktere verdienen gegenseitigen Respekt und zusammen sind wir das Volk Gottes“, sagte der Geistliche. Er sagte auch, dass man Gott am besten mit Musik liebe und lobe.

Nach dem Gottesdienst kam der Frühschoppen mit Bewirtung, bei dem die Musikkapellen immer im Einsatz waren. Hierbei darf noch erwähnt werden, dass die Unterthingauer Kapelle beim Musikfest in Geisenried vor kurzem eine Urkunde „über den ausgezeichneten Erfolg“ bei den Wertungsspielen ausgehändigt bekam.

Blaskapellen spielen in Unterthingau

Dann hörten die Almbesucher der Bertoldshofener Blaskapelle mit ihrer Dirigentin Kathrin Gödel zu. Ebenfalls ein Ohrenschmaus, was die gute Stimmung bewies.

Am Nachmittag durfte dann als viertes Musikerlebnis die Jugendgruppe ROKU ran. Deren zahlreiche Jungmusikanten – ab zwölf Jahren aufwärts – aus Reinhardsried, Oberthingau, Kraftisried und Unterthingau zeigten ihre Fähigkeiten und ihre Begeisterung mit vollem Einsatz. Dirigiert wurden die Nachwuchsmusikerinnen und Nachwuchsmusiker von Alexandera Spiegel.

Es gab Kaffee und hausgemachte Torten zum geselliges Beisammensein. Das rundete das gelungene Almfest ab.