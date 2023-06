Nach sechs Jahren Pause endlich wieder Staffel-Mix-Marathon: 120 Teams messen sich in Marktoberdorf

360 Sportlerinnen und Sportler messen sich beim Radfahren, Mountainbiken und Laufen. Dabei sind kuriose Team-Namen am Start.

19.06.2023 | Stand: 11:23 Uhr

„Drei, Zwei, Eins“, zählt die Menge am Marktoberdorfer Stadtplatz herunter. Bürgermeister Dr. Wolfgang Hell hält die Pistole für den Startschuss in die Höhe, ein Knall ertönt und die 120 Mountainbikerinnen und Mountainbiker treten unter dem Jubel der Zuschauer in die Pedale.

