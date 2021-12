Das waren 2021 die Höhepunkte in Marktoberdorf

Corona dominierte 2021. Aber es gab ja noch viel mehr in Marktoberdorf. Wir erinnern an positive Nachrichten, Aufreger, große Gefühle und bewegende Momente.

31.12.2021 | Stand: 05:15 Uhr

2021 war vor allem von einem Thema geprägt: Corona. Doch, wie sagt man so schön, es war trotzdem nicht alles schlecht. Das Jahr hielt durchaus auch besondere Momente bereit – Momente, die Gänsehaut bereitet haben. Momente, die berührt haben. Momente, die bewegt haben. Auch unsere Redaktion hat sich in den vergangenen Monaten mit vielen unterschiedlichen Themen und Menschen befasst. Das Jahr hielt auch die eine oder andere Überraschung bereit. Die Redaktion hat deshalb 2021 Revue passieren lassen und die Geschichten herausgesucht, die besonders bewegt haben - und die auch auf allgaeuer-zeitung.de am meisten gelesen wurden. Herausgekommen ist ein bunter Jahresrückblick, der mit vielen Emotionen verbunden ist: Lesen Sie also noch einmal das Beste aus 2021. Geschichten über ein Katzen-Wunder, einen unglaublichen Abi-Schnitt, den Abriss der Martinsschule und vieles mehr. Die Artikel erscheinen am Samstag und Sonntag auf dieser Seite.

In diesem Sinne wünschen wir Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, ein gesundes Jahr 2022, das mit vielen schönen Momenten verbunden ist, auf die auch Sie einmal zurückblicken können.

Ihre AZ-Redaktion Marktoberdorf