Das Ziel ist in Sicht: Im Frühjahr 2022 soll der Verkehr durch den Tunnel Bertoldshofen rollen

Der Rohbau der Tunnelröhre bei Bertoldshofen ist nahezu abgeschlossen. Was jetzt noch zur Fertigstellung für das größte Straßenbauprojekt in Schwaben fehlt.

30.07.2021 | Stand: 18:18 Uhr

Wo die Heilige letztlich ihren Platz findet, ist noch nicht ganz klar. Zuhause vielleicht – oder doch lieber in ihrem Büro? Darüber will Landrätin Maria Rita Zinnecker noch nachdenken. Sicher ist: Die Statue der heiligen Barbara bekommt in jedem Fall einen Ehrenplatz. Seit Dezember 2018 war die Landrätin Tunnelpatin und somit die irdische Vertreterin der heiligen Barbara, der Schutzpatronin der Bergleute und Mineure. Da der Rohbau des Tunnels Bertoldshofen fast abgeschlossen ist und die Mineure gehen, endet auch das Amt der Tunnelpatin. Und Zinnecker erhält die Statue, die während der Bauzeit über die Tunnelbauer wachte.

Keine schweren Unfälle während der Bauzeit

Sowohl die Heilige als auch Zinnecker als deren irdische Vertreterin haben einen guten Job gemacht, hieß es beim Ortstermin mit Bauherrn und der ausführenden Baufirma: Während der gesamten Bauzeit gab es bislang keine schweren Unfälle oder Verletzte. Und Michael Neupert, Leiter des Bereichs Straßenbau am Staatlichen Bauamt Kempten hatte weitere gute Nachrichten: Die Arbeiten für das Gesamtprojekt mit Tunnel und den Ortsumfahrungen Bertoldshofen sowie Marktoberdorf bewegen sich in Richtung Zielgeraden. „Ein wichtiger Meilenstein ist erreicht. Ziel ist, die Ortsumfahrung Bertoldshofen im Frühjahr 2022 dem Verkehr zu übergeben“, sagte Neupert.

Ortsumfahrungen Maktoberdorf und Bertoldshofen auf der Zielgeraden

Der Tunnelrohbau ist nach rund zweieinhalb Jahren Bauzeit nahezu fertig. Lediglich die Asphaltdecke der neuen Fahrbahn muss in den nächsten Wochen noch aufgetragen werden. Ist dies geschafft, ziehen die Tunnelbauer ab und der Innenausbau beginnt. Und auch der ist umfangreich, heißt es vom Staatlichen Bauamt. Zunächst werden die Strom und Datenkabel eingezogen, danach Beleuchtung, Lüftung, Sicherheitstechnik und Beschilderung montiert und verkabelt. Außerhalb des Tunnels laufen die Arbeiten am Betriebsgebäude. Hier treffen alle Leitungen aus dem Tunnel aufeinander und hier sind Server und Steuerungsgeräte für die Technik untergebracht. Die Überwachung des Tunnels und des Verkehrs läuft später übrigens über die Betriebszentrale in München.

Aus den Händen von Tunnelbauer-Chef Roland Arnold (Mitte) erhielt die scheidende Tunnelpatin, Landrätin Maria Rita Zinnecker, die Statue der heiligen Barbara. Links der Leiter des Bereichs Straßenbau am Staatlichen Bauamt, Michael Neupert. Bild: Mathias Wild

Größtes Straßenbauprojekt in Schwaben

Zwar mag der Tunnel das Herzstück sein des derzeit größten Straßenbauprojekts in Schwaben, aber das übergeordnete Ziel des Gesamtprojekts ist der Bau der Ortsumfahrungen von Marktoberdorf und Bertoldshofen. Bereits im vergangenen Sommer ist die Westumfahrung von Bertoldshofen für den Verkehr freigegeben worden; der Abschnitt dient als B16 neu gleichzeitig als Ortsumfahrung von Marktoberdorf. Derzeit läuft am Südportal des Tunnels in Richtung Schongau der Lückenschluss zwischen Tunnel und B472 bei Selbensberg. Und auf der Nordseite ist mittlerweile eine Brücke zu sehen. Sie führt künftig den Verkehr zwischen Beroldshofen und Hausen über die neue B472.

Corona führte zu Zeitverzögerungen beim Tunnelbau

Bevor sich die Tunnelbauer ganz von der Baustelle verabschieden, blickte deren Chef, Roland Arnold, auf die vergangenen drei Jahre zurück. Der ursprüngliche Zeitplan konnte nicht ganz eingehalten werden. Eigentlich hätten Ende des Jahres die ersten Fahrzeuge durch den Tunnel rollen sollen. Doch die Corona-Pandemie und das widerstandsfähige Gestein im Berg sorgten für Verzögerungen. Vor allen Dingen die Geologie und der mithin harte Fels setzen den Mineuren zu. So musste die Baufirma im Sommer 2019 den Vortrieb mit Bagger beenden und mit Sprengungen die Röhre vorantreiben, sagte Arnold.

Bewohner von Bertoldshofen werden von Verkehr entlastet

Lesen Sie auch

Wichtige Verkehrsachse im Allgäu gesperrt Auf der B12 bei Marktoberdorf wird nachts gebaut

Auch dieser Umstand trug zu Kostensteigerungen von 15 bis 20 Prozent bei, sagte Neupert. Ursprünglich war mit 55 Millionen Euro für den Bau der B16 neu inclusive Tunnel und 20 Millionen Euro für den Ausbau der B472 kalkuliert worden. Die für das Gesamtprojekt veranschlagten 75 Millionen Euro werden somit nicht reichen. Neupert ist dennoch überzeugt: „Die Millionen, die der Bund hier in die Hand nimmt, sind jeden Cent wert.“ Mit dem Tunnel und den neuen Ortsumfahrungen werde künftig der Verkehr auf dieser wichtigen Querverbindung vom Allgäu ins Oberland leistungsfähiger und verkehrssicherer, sagte Neupert. Zudem würden die Anwohner vom Verkehr entlastet. (Lesen Sie auch: Umfahrung von Bertoldshofen: Alles hängt vom Tunnel ab)

Warum die Landrätin als Tunnelpatin aufhört

Aus den Händen von Roland Arnold erhielt die scheidende Tunnelpatin die Statue der heiligen Barbara überreicht. Zinnecker sei eine „super Tunnelpatin gewesen“, sagte Arnold. Die Landrätin erwiderte, sie habe das Amt der Tunnelpatin sehr gerne übernommen. „Es war mir eine große Ehre.“ Zumal man mit ziemlicher Sicherheit sagen könne: „So schnell bauen wir im Ostallgäu keinen Tunnel mehr.“ Wenn Ortsumgehungen und Tunnel erst fertig gebaut sind, sei den Bertoldshofenern sehr geholfen sagte Zinnecker. „Dann werden Durchgangsverkehr, Lärm und viele andere Belastungen reduziert.“

Lesen Sie auch: Warum sich der Start zur Dorferneuerung von Bertoldshofen verzögert