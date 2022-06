Defekt an Gasgrill in Biessenhofen: Feuer bricht aus

Als eine 55-Jährige in Biessenhofen ihren Gasgrill entzünden will, kommt es zu einer Stichflamme und dann zu einem Feuer. 35 Feuerwehrmitglieder rücken aus.

15.06.2022 | Stand: 14:41 Uhr

Der Gasgrill einer 55-jährigen Frau aus Biessenhofen hat am Dienstagabend auf ihrer Terasse Feuer gefangen. Nach Angaben der Polizei Marktoberdorf hatte sie die Gasflasche zunächst aufgedreht, konnte den Grill aber nicht entzünden. Es kam jedoch vermutlich aufgrund eines technischen Defekts zu einer Stichflamme und der Grill fing an zu brennen. (Lesen Sie dazu auch: Brennende Trafostation in Marktoberdorf: 15.000 Euro Schaden)

35 Mitglieder der Feuerwehr waren vor Ort

Die 55-Jährigeverständigte über den Notruf die Feuerwehr. Diese konnte den Brand schnell löschen und somit verhindern, dass das Feuer auf das Wohnhaus überging. Verletzt wurde niemand. An dem Gasgrill entstand ein Sachschaden von ungefähr 500 Euro. 35 Mitglieder der Feuerwehren Biessenhofen, Altdorf und Ebenhofen waren im Einsatz.

