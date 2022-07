Demonstranten in Marktoberdorf fordern: „Rettet unseren Ette“

Bürger hoffen, das Austrocknen des beliebten Ettwieser Weihers bei Marktoberdorf noch verhindern zu können. Doch der Bürgermeister sieht schwarz fürs Baden.

22.07.2022 | Stand: 19:24 Uhr

Marktoberdorf Kurz nach halb elf am Freitagmorgen. Die Gemüter derer, die sich vor dem Landratsamt versammelt haben, sind durchaus auf Temperatur. Das liegt weniger an der knalligen Sonne, als an der Sorge und dem Ärger, die die Menschen umtreiben. Etwa 80 Demonstranten sind gekommen und protestieren gegen das mögliche Austrocknen des Ettwieser Weihers. Etliche von ihnen haben selbstgemalte Plakate dabei. Darauf steht: „Unser Ette muss bleiben“ oder „Ihr zerstört, was uns allen gehört“ – und: „Rettet unseren Ette“.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.