Den Lieblingsautor persönlich treffen? Das war an zwei Marktoberdorfer Grundschulen möglich

Autor Oliver Scherz stellt seine Bücher an zwei Grundschulen in Marktoberdorf vor. Seine jungen Zuhörer fiebern mit und holen sich natürlich noch ein Autogramm.

25.11.2023 | Stand: 18:00 Uhr

„Carlo, da musst du durch!“, feuern fast 100 Schülerinnen und Schüler lauthals den Protagonisten an. Im Buch „Keiner hält Don Carlo auf“ vom Autor Oliver Scherz begibt sich der elfjährige Carlo auf einen abenteuerlichen Roadtrip quer durch Europa mit dem Ziel Palermo – und mit ihm fast Dritt- und Viertklässler der Adalbert-Stifter-Grundschule in Marktoberdorf. Dort und in der Grundschule St. Martin stellte Autor Oliver Scherz auf Einladung der Buchhandlung Osiander zwei seiner Bücher vor.

Es geht auf eine aufregende Reise - von Marktoberdorf nach Palermo

Zuerst durften die Schüler der Adalbert-Stifter-Schule Carlo ein Stück auf seiner aufregenden Reise nach Palermo begleiten: Schon der Anfang seiner Reise gestaltet sich schwierig, als die „Schalterfrau“ am Bahnhof Carlo kein Ticket verkaufen will. Stattdessen vermutet sie ganz richtig, dass Carlo wohl ohne das Wissen seiner Eltern unterwegs sein könnte. Wie er es dann trotzdem schafft, kurze Zeit später im ICE Richtung Rom zu sitzen und warum ihm bei der Fahrkartenkontrolle ein verfressener Hund aus der Patsche hilft, stellte Oliver Scherz mit seinem schauspielerischen Talent und eigener musikalischer Begleitung packend dar.

Danach erlebten die Dritt- und Viertklässler der Grundschule St. Martin den Anfang einer ganz besonderen Freundschaft zwischen Habbi, dem Erdhörnchen, und Jaruk, dem Wolf, aus dem Buch „Ein Freund wie kein anderer“. Beide Veranstaltungen waren, so unterschiedlich die beiden Bücher auch sind, gleichermaßen mitreißend und begeisternd. Oliver Scherz spielte die Ausschnitte der Bücher mehr vor, als dass er sie las. Sich selbst mit der Gitarre begleitend, schaffte er es mühelos, Kinder wie Erwachsene in die Geschichten mitzunehmen.

Marktoberdorfer Schüler dürfen Fragen stellen

Nach der Lesung durften die Schülerinnen und Schüler noch jede Menge Fragen persönlich an den Autor stellen. „Wie bist Du auf die Idee für ,Ein Freund wie kein anderer“ gekommen?‘“, wollte ein Zuhörer zum Beispiel vom Autor wissen. Die ungewöhnliche Freundschaft zwischen einem Erdhörnchen und einem Wolf sei ihm schon lange im Kopf herum gegangen. Er wollte ausprobieren, wie es tatsächlich dazu kommen könnte, dass so unterschiedliche Tiere, von denen einer des anderen Fressfeind ist, sich anfreunden und allen Unterschieden trotzen könnten, antwortete Scherz. Anschließend konnten die Kinder ihre mitgebrachten Bücher von ihm signieren lassen. Eine lange Schlange von neuen Fans bildete sich.